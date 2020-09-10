«Не надо воспринимать дословно»: представитель Роспотребнадзора объяснила слова о «пожизненном» масочном режиме

В настоящее время в крае продолжает действовать обязательный масочный режим Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 7 августа, начальник отдела эпидемического надзора и санитарной охраны территории краевого управления Роспотребнадзора Ольга Егорова заявила, что масочный режим останется с нами «пожизненно». Многие восприняли эту фразу весьма однозначно, однако оказалось, что представитель ведомства придала ей немного иной смысл.

Как рассказала Егорова в разговоре с корреспондентом «Комсомолки», слово «пожизненно» не нужно воспринимать буквально, это вовсе не значит, что масочный режим всегда будет действовать в Алтайском крае.

- Я говорила немного в другом ракурсе. Мы не вернемся к условиям жизни, которые были до марта. После пандемии мир перевернулся, поэтому нам надо забыть, как и что было до этого, и жить в реалиях. Каждый человек должен сам, для своей безопасности соблюдать меры профилактики, которые сейчас действуют. Это дезинфекционный режим, масочный режим, социальная дистанция. Маска должна стать привычным средством нашей защиты, - отметила эксперт.

Напомним, в настоящее время в крае продолжает действовать обязательный масочный режим. Маску необходимо надевать в общественном транспорте, в такси, в магазинах, в аптеках, на предприятиях сферы услуг и общепита. За нарушение предусмотрен штраф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Останется пожизненно: масочный режим в Алтайском крае будет всегда

Об этом заявила представитель регионального Роспотребнадзора (подробнее)