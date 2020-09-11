Ни людей, ни животных не обидят: как на Алтае совместят нацпарк «Салаир» и лесозаготовки

Депутат ГД Александр Прокопьев встретился с главами районов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Совсем скоро в Алтайском крае появится первый национальный парк «Салаир», который до оформления документов неофициально называли Тогул. Планируется, что постановление об этом Правительство РФ опубликуют 1 октября.

Накануне этого события депутат Госдумы РФ Александр Прокопьев предложил встретиться в Тогуле главам районов, на территории которых расположится парк, чтобы обсудить, как подготовили территорию и что думают местные жители о появлении нацпарка.

Учесть интересы всех

Защитники природы выступают всеми руками за появление нацпарка, ведь это поможет сохранить уникальную черневую тайгу Салаирского кряжа. На этой же территории обитают краснокнижные животные и растения. В их числе: черный аист, орел-могильник, большой подорлик, хохлатый осоед, сапсан, филин. Под федеральной защитой они будут в гораздо большей безопасности.

Эколог, общественник Алексей Грибков в числе первых настаивал на создании нацпарка, чтобы сохранить черневую тайгу. Но он сам же прекрасно осознает, что люди на этой земле используют лес как источник заработка и пропитания. Лишать их средств к существованию тоже нельзя.

Чтобы решить эту проблему, под руководством Грибкова создали план зонирования территории. На нем указано, где можно вести хоздеятельность, а где нет.

– Там живут староверы. Вне населенных пунктов, они живут там поколениями, и чтобы не создать им проблем, это зонирование очень важно, – объясняет Алексей Грибков эколог, общественник

Главы районов подтвердили, что зонированием в целом довольны все. Но как именно пройдут границы нацпарка, решает федеральное Минприроды. И как раз здесь, отметил Грибков, нужна помощь депутата.

–Из Москвы не видно, где у нас тут пасеки, где у нас тут люди собирают колбу или орех. А мы здесь знаем это. И, в первую очередь, органы местного самоуправления и местное население, - говорит Грибков.

На встрече обсудили зонирование территорий. Фото: Олег УКЛАДОВ

Людей в обиду не дадут

Александр Прокопьев вместе с министром природных ресурсов края Владимиром Попрядухиным договорились представить в Минприроды РФ свое видение деления нацпарка на особые зоны. Хотя некоторые вопросы, как говорят главы районов, до сих пор не решены. К примеру, это касается лесозаготовительного предприятия, работающего в Тогульском районе. Если нацпарк создадут, рубки запретят, и предприятие окажется под угрозой закрытия. Пострадает и местное население. Министр природных ресурсов заверил, что людей в обиду не дадут.

Они будут работать в той части леса, которая выходит за пределы будущего парка

Новый нацпарк уже «подрастает»

Новый национальный парк зарождается не только на бумаге, но и в сеянцах кедра, которые посадят на месте уничтоженного золотодобытчиками кедрового лога. Их вырастили в мини-питомнике при Тогульской средней школе. Ее директор, Ольга Шнайдер, говорит, нянчились с ними, как с детьми.

Депутат Госдумы Александр Прокопьев, посетивший школу, отметил: нацпарка еще нет даже на бумаге, а саженцы для возрождения утраченного леса уже есть.

– Для того, чтобы саженцев было больше, необходимо расширять питомник, поэтому я сегодня подарил школьному лесничеству мотоблок. Уверен, что он пригодится и будет полезен в этом замечательном, большом, интересном деле, рассказал Александр Прокопьев.

Пока вопросов по созданию нацпарка остается много. После того, как «Салаир» появится на бумаге, только начнется основная работа. И важно, чтобы к мнению местных жителей продолжали прислушиваться.

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