Пожилой мужчина два дня пролежал обездвиженным в алтайской тайге из-за инсульта

Вертолетом мужчину эвакуировали в республиканскую больницу Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

В Республике Алтай накануне спасли пожилого мужчину, который два дня в тяжелом состоянии провел в тайге. Неизвестно, что бы произошло с мужчиной, если бы не случайные туристы. Сейчас спасенный находится в больнице.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай, по всей видимости, 73-летний житель села Юстик отправился в тайгу за грибами. Внезапно ему стало плохо, мужчина оказался обездвижен. Лишь спустя два дня в труднодоступной местности его случайно увидела туристическая группа и вызвала помощь.

Спасатели пояснили в разговоре с «Комсомолкой», что у мужчины произошел инсульт. Кроме того, ему диагностировали серьезное переохлаждение. Вертолетом его эвакуировали в республиканскую больницу в Горно-Алтайске.

В соцсетях люди с удивлением восприняли эту новость, ведь погода в последние дни теплом не радует – ночью температура приближается к нулю. Так что его чудесное спасение – как второй день рождения.

- Да ему круто повезло просто! Скорейшего выздоровления, - пишет Анна Родина.

- Второй раз родиться в таком достойном возрасте - это не всем дано. Душа светлая у человека, - считает Виталий Кардон.

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Перед тем, как отправляться в поход, необходимо оценивать свои силы и состояние своего здоровья, так как в горах обостряются хронические заболевания.

- Горный Алтай – это высокогорье, и организм себя начинает чувствовать совершенно иначе. Недавно был случай: здоровый молодой человек, ничего не предвещало беды, но у него произошел отек всего тела. Хорошо, что он был в составе тургруппы и они оперативно вызвали спасателей, - пояснили в республиканском управлении МЧС.

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