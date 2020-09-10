Барнаулец стал одним из самых быстрых копателей могил

Организатор соревнований Александр Шарабаев/ скриншот видео.

Это не черный юмор! Это конкурс профессионального мастерства среди копателей могил. Он состоялся в Томске еще 5 сентября, но об итогах состязаний стало известно только сейчас. Наш барнаульский могильщик занял почетное третье место.

- Первое место занял томский участник, он справился с заданием за 52 минуты, а у барнаульца ушло на это чуть больше 60 минут. Были также участники с Кемерова, Юрги, Новосибирска, - говорит организатор конкурса, руководитель Единой диспетчерской службы ритуальных услуг региона Александр Шарабаев.

Имена участников не раскрываются – они сами об этом просили, говорят, не любят публичности. Это не удивительно, с такой-то работой! Единственное, что рассказали об участниках – это крепкие мужчины 35-40 лет.

Оценивалась не только скорость, но и точность – нужно было выкопать могилу размером 1,6х2х0,8 метра. Проверяли качество выкопанной могилы опусканием пустого гроба.

Лучшим могильщикам достались памятные призы: сувениры (футболки с надписью «Лучший землекоп») и денежный призы.

Хороший конкурс, интересный! А все могут принять в нем участие?

- Пока участвовали профессиональные работники кладбищ, но к турниру было столько интереса, так что, не исключено, что в будущем выделим отдельную категорию для любителей, - говорит Шарабаев. – Но дело это тяжелое, тут нужна привычка и хорошая физическая форма.

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