За ковид ответишь: какой штраф грозит за заражение коронавирусом

За безалаберность их можно привлечь к ответственности. Фото: Олег УКЛАДОВ

- Бессовестные! Знают, что болеют и ходят на работу, в торговые центры, спортзал, - жалуется жительница Барнаула на нерадивых знакомых, у которых, по ее словам, подтвердился коронавирус.

А вы замечали, что люди безответственно относятся к соблюдению предписаний, масочного режима и самоизоляции? За такую безалаберность их можно привлечь к ответственности. Как это сделать – в материале «КП» - Барнаул».

Только представьте, за временя пандемии в Барнауле полицейские составили 1400 протоколов о нарушении режима самоизоляции. Это ж сколько людей они могли заразить, если у них был ковид!

Уголовная ответственность

Если человек знает, что у него коронавирус, и это подтверждено документально, но при этом отказывается изолироваться, его действия можно квалифицировать по статье 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Наказанием может стать штраф от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, ограничение или лишение свободы на срок до двух лет, а также принудительные работы на тот же срок.

- Писать заявление в полицию при массовом заражении о привлечении человека к ответственности не надо. Уголовное дело должно быть возбуждено по факту. То есть, если на каком-то предприятии произошла вспышка заболеваемости, то должно быть проведено разбирательство – по какой причине это случилось. Соответственно, если у человека было предписание сидеть дома, а он продолжал ходить на работу, то его могут привлечь, - говорит барнаульский адвокат Сергей Киселев.

Заплатить сполна

Если вы по чужой вине слегли с ковидом, то можете с распространителя инфекции отсудить компенсацию.

- Иск подается сразу следователю, либо в дальнейшем в суд, где человек мотивировано описывает, при каких обстоятельствах заразился, прилагает медицинские документы. Описывает, с какой тяжестью протекало заболевание, сколько денег было потрачено на лечение, прикладываются чеки и т.д. Можно также потребовать заплатить виновника вашей нетрудоспособности упущенную выгоду, если например, вы получаете сдельную зарплату и не можете рассчитывать на больничный в реальном объеме. Для этого также необходимо приложить документы о зарплате. Если вы переживали за свою жизнь, испытывали нравственные страдания от невозможности видеться с близкими или испытывали страх их заразить, за это вы также можете потребовать компенсацию. Какую сумму потребовать, каждый должен решить сам, так как это оценивается субъективно, по ощущениям, - говорит адвокат.

Как доказать заражение

- Если у человека выявляется коронавирус, то он автоматически получает предписание от Роспотребнадзора находиться дома на изоляции либо на лечении. В этот период, допустим, он активно ходит на работу, в результате происходит заражение сотрудников. Соответственно, предписание сидеть дома для человека, который всех заразил, будет являться основой административного правонарушения или уголовного дела. Так как данное лицо не соблюдало предписания, - говорит Киселев.

Про штрафы

Если человек с ковидом, допустим, без симптомов, ходит в спортзал или на работу, но заражение других людей не происходит или прошло еще мало времени для выявления болезни, его все равно можно привлечь к административной ответственности, так как он создает угрозу заражения. Для этого нужно сообщить о нарушении в полицию или Роспотребнадзор.

Размер штрафа может составить от 15 тыс. до 40 тыс. рублей (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ).

Или вот, к примеру, другая ситуация: стоите в магазине, а рядом кто-то кашляет, да еще не соблюдает социальную дистанцию.

- Говорите ему, чтобы отошел, если он этого не делает, вызывайте полицию. Лучше заручиться поддержкой свидетелей, которые подтвердят ваши слова. На него составят протокол. Если после этого вы начнете болеть коронавирусом, то смело можете обратиться в суд о взыскании с него компенсации. Причем в суде именно ответчик должен будет доказать, что не он стал источником заражения. Если не докажет, то суд, скорее всего, удовлетворит иск, - говорит специалист.

Если заставляют работать

Если, допустим, вы стали причиной вспышки вируса, но не по своей вине, а, скажем, потому что работодатель заставил вас выйти на работу с симптомами, и это привело к массовому заболеванию, то тут отвечать придется уже нерадивому начальнику.

- Главное, чтобы у вас было подтверждение, что вы предупреждали о своем состоянии или контакте с ковидными больными. Сделайте скрины переписки, отправьте письмо по электронке, где подробно изложены обстоятельства, по которым, вы думаете, что являетесь угрозой для окружающий, - советует правозащитник.

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