Владимир Шаманов оценил подготовку Гребного канала в Барнауле к этапу Кубка мира

Гребной канал Барнаула. Фото Анны Меньшиковой

Председатель комитета по обороне Госдумы, Герой России Владимир Шаманов 9 сентября посетил Гребной канал и оценил, как спортобъект готовят к проведению этапа Кубка мира по гребле. Напомним, соревнования пройдут 20-23 мая 2021 года.

Шаманов (кстати, наш земляк) пообщался с юными спортсменами, посмотрел тренировку и основные места, где появятся зрительские трибуны и новая инфраструктура, оценил обновлённый спортзал. Также посетил музей, где представлены награды алтайских спортсменов, и посмотрел короткометражный фильм о соревнованиях на гребном канале.

Владимир Шаманов. Фото Анны Меньшиковой

Президент краевой Федерации гребли на байдарках и каноэ Юрий Шамков рассказал о дальнейших планах по подготовке канала:

- Нужно доделать то, что начали, а также предоставить лодки. Кроме того, необходимо забронировать отели, билеты, и провести онлайн-переговоры с мировым спортивным сообществом.

Владимир Шаманов в целом подготовкой объекта к проведению международного турнира остался доволен.

Гребной канал Барнаула. Фото Анны Меньшиковой

- Проделана большая работа, но предстоит ещё немало, и есть чёткое понимание, как это делать. Главное – есть ресурсы и желание. Эта тренировочная база будет служить молодёжи. Предстоящие соревнования – серьёзный задел для будущего. Я рад, что моя родина активно развивается. И этот объект – визитная карточка Барнаула, - отметил Владимир Анатольевич.

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