Герой России Владимир Шаманов посетил заложенный сквер Десантников в Барнауле

Сквер заложили по инициативе Фонда Владимира Шаманова Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 9 сентября, Герой России, председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов посетил сквер Десантников в Барнауле. Площадку на проспекте Комсомольском у здания краевого музтеатра заложили еще в начале августа по инициативе Фонда Шаманова и планируют завершить строительство в следующем году.

Как отметил сам Шаманов, создание сквера – это не только дань памяти погибшим за Родину военнослужащим, но и связь поколений молодых десантников и ветеранов.

- В Советском Союзе барнаульцы были первыми, кто образовал ветеранскую организацию воинов Афганистана. Первые они создали и аллею в честь 20-летия подвига 6-ой роты. Огромная армия сибиряков, жителей Алтайского края, барнаульцев служили, служат и будут служить в воздушно-десантных войсках, - цитирует Героя России «ТОЛК».

Он поблагодарил мэрию краевой столицы и администрацию Октябрьского района за поддержку в создании сквера и назвал это настоящим патриотизмом.

Сквер планируют открыть в 2021 году Фото: Олег УКЛАДОВ

Напомним, в течение года на участке высадят липы и ели, создадут мемориальную зону, обустроят детскую площадку и скамейки. Главными темами площадки будут, конечно же, героизм и доблесть представителей ВДВ. К примеру, в центре сквера разместят скульптурную композицию под названием «Лестница», на ступенях которой расположатся слова «Честь», «Доблесть», «Мужество», «Отвага» и другие.

В сквере также установят подсветку деревьев и уличные фонари. На фонарных столбах будет расположено кольцо, что по идее должно вызывать ассоциацию с кольцом, а на ограждение нанесут изображение десантника при помощи лазерной резки.

Сквер планируют открыть 2 августа 2021 года, в День воздушно-десантных войск РФ.

К слову, во время визита в Барнаул Владимир Шаманов посетил и ветерана Великой Отечественной войны Матрену Егоровну Андрейченко, которая пришла с войны в звании старшего сержанта медицинской службы.

- Удивительная женщина, поразила своим жизненным настроем и памятью о тех легендарных событиях. Менее 35 тысяч осталось активных участников Великой Отечественной войны. Это народное достояние. Каждая встреча с ними меня обогащает, это живые носители истории, – отозвался о встрече председатель комитета Госдумы по обороне.