Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 10 августа 2020 года: регион на втором месте в СФО по числу выздоровевших

Лечение продолжают 927 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 10 августа 2020 года: наш регион занял второе месте среди сибирских регионов по доле выздоровевших, а также вошел в топ-15 общероссийского рейтинга.

Как сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, для подсчетов брали данные за неделю со 2 по 8 сентября.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом подготовил данные о том, как изменилась доля выздоровевших от COVID-19 в Алтайском крае за прошедшую неделю. В настоящее время в крае чуть меньше 11 тысяч человек вылечились от инфекции.

- Благодаря последовательному увеличению доли выздоровевших от COVID-19, край переместился с 3 на 2 строчку среди регионов Сибири с наибольшими показателями, опередив Новосибирскую область. Кроме того, край вошел в ТОП-15 регионов России с самой большой долей пациентов, которые победили инфекцию, - отметили в центре.

Однако и число зараженных продолжает расти. Всего в крае с начала пандемии выявили 12280 случаев инфицирования коронавирусом. Лечение продолжают 927 человек.

По последним данным медики продолжают наблюдением за состоянием 1861 человека. Тестированием в крае охвачено уже более 408 тысяч человек.

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