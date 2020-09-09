“Для помощи нет слова потом”: как в во время пандемии в Алтайском крае поддерживают тяжелобольных детей

За восемь месяцев в рамках марафона уже собрали около трех миллионов рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае каждый день требуется поддержка многим детям. Во время пандемии коронавируса стало еще сложнее. Об этом и о проектах, направленных на помощь ребятам, на пресс-конференции 9 сентября рассказала председатель Алтайского краевого отделения Российского детского фонда Оксана Овчинникова.

Выручают, несмотря на сложности

В этом году марафон “Поддержим ребенка” работает в особых условиях связи с пандемией, однако несмотря на это, различные благотворители продолжают помогать и поддерживать детей. За восемь месяцев в рамках марафона уже собрали около трех миллионов рублей.

– Это нормальная сумма, в сравнении с прошлым и позапрошлым годом. Примерно с этими цифрами мы всегда подходили к августу. Хочу отметить, что самое активное поступление денег шло в октябре и ноябре, когда мы проводили торжественные мероприятия,– сказала Оксана Овчинникова.

Она добавила, что уже сейчас некоторые предприятия сообщили, что готовы перечислить крупные суммы на марафон “Поддержим ребенка”.

Дети. Фото: Олег УКЛАДОВ

Также в день защиты детей, 1 июня, семьям выдавали продуктовые наборы - мясо, колбасы и многое другое. Это была очень актуальная помощь, ведь из-за пандемии многие столкнулись с большим сложностями. Многодетные семьи, в частности, получили тушки кур, по одной на каждого ребенка.

– Была такая ситуация – из района приехала многодетная мама, увидела кур и начала вытирать слезы, настолько растрогалась. Она рассказала, что ее дочь на протяжении месяца говорила, как мечтала досыта наесться супом с лапшой с курицей, для нее это будет самый большой подарок, – рассказала Оксана Овчинникова.

Кому именно помогают

Приоритетное направление поддержки – дети с муковисцидозом (кистозным фиброзом) — заболеванием, обусловленным мутацией гена и характеризующимся поражением желез внешней секреции.

В регионе на учете с этим заболеванием стоят 50 детей, возраст самых маленьких – менее одного года. Каждый день им делают ингаляции, стоимость одного курса – 100-120 тыс. руб. Эти маленькие жители региона особо уязвимы в период коронавируса. Их легочная система страдает и так,а сейчас находятся в большей опасности.

– Для помощи нет слова потом. Если сейчас, в данную минуту, когда ребенка нужно срочно отправить в Москву на операцию, мы этого не сделаем, может быть,через неделю или две, этого просто не потребуется. Это очень страшные слова, но за ними стоят наши тяжелобольные дети. Кстати, очень многие из них выздоравливают,– заметила Оксана Николаевна.

Дети. Фото: Олег УКЛАДОВ

При этом, конечно же, помогают детям и с другими заболеваниями – церебральным параличом, глухим и многим другим.

– Эти направления у нас идут из года в год, поскольку нельзя оставить этих детей, дав им надежду, а на следующий год изменить направление и как бы перестать помогать, – отметила Оксана Овчинникова.

Кроме того, помогли детскому ковидному госпиталю, в котором не хватало инфракрасных термометров и детских тонометров. В итоге необходимое оборудование купили. Всего в этом году различную помощь получили около 800 детей.

“Девочка-бабочка”

Одна из подопечных фонда - Александра Ковальчук с диагнозом врожденный буллезный эпидермолиз, рецессивная дистрофическая форма, тяжелое течение. У нее настолько тонкая кожа, что может лопаться от любого прикосновения, поэтому жительницу Барнаула называют “девочкой-бабочкой”.

– Цена жизни этого ребенка – один миллион рублей в год, – добавила Оксана Овчинникова, – мы собираем эти деньги и она живет благодаря тем людям, которые откликаются на марафон “Поддержим ребенка”.

Важна любая поддержка

Что касается меценатов, то больших изменений здесь не произошло. Значительную поддержку оказывают различные компании и предприятия Алтайского края. При этом помогают и обычные люди.

– Иногда даже поступление в 100 рублей от физического лица очень сильно мотивирует, чтобы делать все и работать с полной отдачей. Бывает, пенсионеры приносят деньги, т.е. люди отдают части своих небольших зарплат для того, чтобы мы помогали тяжелобольным людям. Мы стараемся оправдать это доверие, – сообщила председатель Алтайского краевого отделения Российского детского фонда.

Дети. Фото: Олег УКЛАДОВ

Президентский грант

Проект Алтайского краевого отделения Российского фонда «Хрустальные ключи» стал победителем конкурса грантов Президента РФ на развитие гражданского общества.

– Для реализации поставленных задач, в конкурсной программе, будут показаны лучшие произведения российских и зарубежных деятелей кино, проведены встречи с актерами, режиссерами, художниками-мультипликаторами, многие дети смогут проявить себя в качестве жюри, – говорится на сайте фонда президентских грантов.

Так, в день 290-летия Барнаула в кинотеатре “Премьера” проведут акцию «Кинематограф всегда в строю», которая является частью фестиваля. Покажут девять фильмов о Великой Отечественной войне. Также будет музейная экспозиция

Подробнее об этом представители фонда расскажут в ближайшее время.

Справка

Благотворительный марафон «Поддержим ребенка» проходит в Алтайском крае с 2009 года. На сайте фонда сказано, что за прошедшие 10 лет собрали более 120 млн рублей, что позволило оказать поддержку, провести сложные высокотехнологичные операции, организовать курсы оздоровительной реабилитации сотням больных детей в регионе.

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