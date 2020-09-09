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Барнаульский воришка «Джонни-колбаса» вернулся на преступный путь

Очередной добычей местного рецидивиста стала игровая приставка
Анна Перевощикова
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Мужчина похитил приставку, которая стоит около 28 тысяч рублей

Мужчина похитил приставку, которая стоит около 28 тысяч рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

Небезызвестный вор Евгений, которого барнаульцы в соцсетях прозвали «Джонни-колбаса» за пристрастие к мясным изделиям, вновь привлек внимание правоохранителей. Свой криминальный путь мужчина начал с того, что похитил колбасу и мясо, затем его поймали на краже видеокарт и даже женских джинсовых юбок. Теперь же воришка решил перейти на игровые приставки.

Как пишет телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul, 2 сентября в отдел полиции по Индустриальному району краевой столицы сообщили о краже игровой приставки PlayStation 4 Pro из магазина электроники DNS в ТРЦ «Арена». Стоит такая приставка около 28 тысяч рублей.

Правоохранители, чтобы выявить похитителя, проверили видео с камер в магазине. К всеобщем удивлению (а, может, и нет) преступником оказался барнаулец 1988 года рождения, который уже неоднократно привлекался к ответственности за кражу.

Евгений Колбаскин, барнаульский барон Дэ Сервелат или же попросту Джонни-колбаса – все это прозвища, которые горожане дали предприимчивому мужчине. Кстати, последнее из преступлений он совершил все в том же магазине DNS - тогда «колбасник» прятал под одежду комплектующие от ПК, видеокарты, и выносил из здания.

Напомним, история тянется с осени 2018 года. Тогда барнаулец по имени Евгений обратился к администраторам сообщества «Инцидент Барнаул» и пожаловался на продавцов супермаркета «Ярче!» за то, что они якобы голословно обвиняют его в краже колбасы. Однако позже выяснилось, что «Джонни» вместе с супругой поймали на краже 15 килограммов свинины уже из другого магазина.

Мясо, видеокарты, юбки, «плойка»… Список украденного, конечно, разнообразный. Удивительно, что мужчина как будто и не старается скрыться. Практически во всех случаях вычисляли его по видеокамерам, да и вещи он берет не самые дорогие. «Комсомолка» решила узнать, что думает по этому поводу психолог Юлия Лыжникова.

- Клептомания – отклоняющееся поведение. Если это не один факт, не два, и человек крадет не с целью получить выгоду, а берет все, что лежит плохо – это патология. Некоторые специалисты считают, что это психическое расстройство, - подчеркнула она.

Кстати, по данным источника «Комсомолки», мужчина все же ворует для обогащения: он крадет и перепродает вещи.

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