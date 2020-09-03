Минус 30 кг за 2,5 месяца: в Барнауле стартует шестой сезон «Сибирской трансформации»

Еще можно успеть записаться на проект и выбрать себе наставника Фото: из личного архива героя(ев) публикации

12 сентября в Барнауле стартует новый сезон проекта «Сибирская трансформация». Его участники за 2,5 месяца должны будут постараться до неузнаваемости изменить свое тело. За лучший результат полагается солидный денежный приз.

Конечно, подарки получать приятно, но главная идеология проекта заключается в том, что все же главный приз – это ваше новое спортивное подтянутое тело. Причем добиться заметных результатов можно за короткий срок. Но потрудиться все же придется.

- Это будет очень интересный сезон, - говорит Александр Барбашин, чемпион Европы, вице-чемпион мира по бодибилдингу, автор проекта. – Дело в том, что одновременно стартует два формата: онлайн и офлайн. В офлайне наставниками будут тренеры из Барнаула и Кемерово. Финал проекта состоится в Барнауле. Кстати, это для многих самый страшный момент, когда ты выходишь на сцену, ломаешь себя, превозмогаешь себя, потому что это на самом деле страшно. Я помню, когда сам первый раз выходил на сцену. Точнее я даже не помню того момента. Я помню, вышел, а потом провал и награждение. Что касается нашего проекта, то пока нам дали разрешение на проведение очного финала, правда без зрителей. Хотя до декабря еще есть время. Если вдруг ситуация изменится, то проведем онлайн.

Такой опыт у команды Барбашина уже есть. Финал прошлого сезона «Трансформации» проходил именно так. Было непривычно, но справились.

По словам Александра, уже сейчас тренажерные залы Алтайского края получили возможность работать с 50%-й нагрузкой. Пока с этим проблем нет, так как заметную долю занимающихся все же составляют студенты, а они только-только возвращаются после каникул. Так что сейчас самое время начать входить в спортивный режим после почти пятимесячной изоляции.

- «Убиваться» не надо. Не надо оттягивать поход в спортзал на один-два-три месяца, когда ситуация стабилизируется. Нагрузка должна быть по нарастающей. Я всегда говорю, что в первые пару недель следует давать нагрузку на все мышечные группы: спина, грудь, ноги – это основные, - рекомендует Барбашин. – Уже после начинается специализация – кому что надо «подтянуть». В нашем проекте к каждому участнику прикреплен наставник. Три персональных занятия уже входят в стоимость проекта, помимо этого проводятся лекции, семинары и т.д. Ты включен в общий чат и всегда находишься на связи. Конечно, персональный тренинг – вещь хорошая, но абсолютно не обязательная. Наставник и так ответит на все вопросы.

И, пожалуй, одна из главных вещей комплексной подготовки – диета. К сожалению, без правильного питания похудеть, увы, не получится. Можно практически жить в тренажерном зале, а потом возвращаться домой и наедаться до отвала. Даже в таком случае результата не будет.

- Диета – это ключевой момент. Если ты регулярно тренируешься и потребляешь меньше, чем тратишь – ты худеешь. А если ты тренируешься три раза в неделю по полтора часа и продолжаешь кушать пельмешки, то результата не будет, - объясняет наставник.

Если же вы хотите и после проекта сохранить свою форму и не вернуться к предыдущему весу, то стоит привыкнуть питаться правильно. При этом правильно, не значит однообразно и невкусно: на проекте вас научат готовить полезную еду и при этом получать от нее удовольствие.