Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 9 сентября 2020: на COVID-19 обследовали более 405 тысяч человек

Сейчас проходят лечение свыше 900 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

Каждый день в Алтайском крае выявляют примерно одинаковое количество зараженных коронавирусом, их общее число превысило 12 200 человек. Количество выздоровевших также стабильно растет, из больниц региона выписали более 10 900 пациентов. Власти держат ситуацию под контролем, медики активно проводят тестирование. По последним данным, всего на COVID-19 обследовали свыше 405 тыс. жителей края.

Сейчас проходят лечение свыше 900 человек, из них в госпиталях находятся более 700 пациентов, амбулаторное лечение получают свыше 150 человек.

Данные на 23:00 8 сентября. Фото: https://yandex.ru/covid19/

Отметим, что по данным на 8 сентября, из общего числа заболевших 179 случаев – завозные, 6429 – по контакту с ранее заболевшими, 3553 – у больных внебольничной пневмонией, 3634 – у заболевших ОРВИ, в 5029 случаях – бессимптомное течение.

По информации на 8 сентября, за весь период пандемии в крае скончался 371 человек с коронавирусом. От COVID-19 всего умерли 137 человек, по иным причинам смерти – 229 человек; на экспертизе - 5 случаев.

Всего под меднаблюдением и на самоизоляции – более 1500 человек.

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