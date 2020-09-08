Алтайский краевой суд отказал инвалиду в пользу Минздрава

Минздрав Алтайского края. Фото: Олег УКЛАДОВ

5 августа суд апелляционной инстанции отменил решение Поспелихинского суда по иску районного прокурора. Гуманное решение в интересах инвалида первой группы Виктора Экгарта краевой суд не устроило.

39-летний житель Поспелихи уже давно тяжело болеет. Один из диагнозов – хроническое заболевание почек. С 30 марта медицинские эксперты установили больному 1 группу инвалидности бессрочно. Чтобы жить, мужчина должен три раза в неделю добираться до Рубцовска на процедуру гемодиализа. Это более 80 километров. Это слабость и головокружение после процедуры. При этом у больного из-за сахарного диабета возникла катастрофическая ситуация со зрением. Сейчас Виктор Экгарт лежит в больнице после серьезной операции на глаз, какой дальнейший прогноз - неизвестно.

Прокурор Поспелихинского района просил обязать Министерство здравоохранения Алтайского края организовать и обеспечить доставку инвалида на процедуру гемодиализа и обратно. Суд первой инстанции поддержал иск, тем более, практика подобных дел в крае уже существует. Так, например, в 2017 м году в Быстром Истоке за инвалида Марину Ильину также вступилась прокуратура. И суд удовлетворил иск прокурора.

Но, тем не менее, Минздрав решил оспорить невыгодное доля себя решение, ссылаясь на то, что проезд пациентов до места оказания медуслуг не включен в тариф на оплату медицинской помощи, и на то, что в Алтайском крае действует практика возмещения расходов по оплате междугороднего проезда таким больным.

И суд апелляционной инстанции поддержал ведомство.

- Опять степень цинизма зашкаливает, - комментирует юрист Михаил Жуков. - Тяжелобольному кивают на Министерство соцзащиты. Съездите, мол, на процедуру, потом к ним в очередь придите с билетиком, напишите заявление на материальную помощь. А мужчине страдающему даже просто передвигаться-то сложно. Опять судьба конкретного человека, оказавшегося в беспомощном состоянии, большим ведомствам малоинтересна…

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