Когда Алтайский край сможет перейти на последний этап снятия ограничений

По мнению специалистов, в Алтайском крае в последние две-три недели наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Пока что количество зараженных коронавирусом, которых выявляют каждый день, не снижается, в крае много тяжелых пациентов. Об этом, а также в целом о ситуации с COVID-19 на пресс-конференции 7 сентября сообщили министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов и начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны управления Роспотребнадзора по региону Ольга Егорова.
Стабильная ситуация
По мнению специалистов, в Алтайском крае в последние две-три недели наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом. В целом по другим инфекционным заболеваниям также нет никаких групповых очагов и вспышек.
При этом с начала сентября традиционно отмечается сезонный подъем ОРВИ. За первую неделю этого месяца уже зафиксировали небольшой прирост в сравнении с концом августа. Рост заболеваемости произошел как среди взрослых, так и среди детей. Это было ожидаемо.
– Пока цифры не критические, они обычные, сезонного уровня, характерные для начала сентября, – заявила Ольга Егорова.
Почему в крае много тяжелых пациентов
Говоря о пневмониях, Дмитрий Попов отметил, что на смену бактериальных приходят вирусные, их рост произошел летом. Однако число вновь выявленных пневмоний снижается, но показатель заболеваемости относительно аналогичного периода прошлого года превышен в три раза. Этим обусловлено и высокое количество тяжелых пациентов, много зараженных людей старшей возрастной группы.
Сейчас удельный вес тяжелых пациентов составляет 13%, крайне тяжелых – 3%. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 42 пациентов. Более 300 человек нуждаются в кислородной поддержке.
Скорая помощь.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Когда возможен переход к следующему этапу
Ольга Егорова отметила, что жить в тех условиях, в которых мы раньше существовали, уже не получится. По ее словам, ограничения в виде масочного режима, дезинфекционного, социальной дистанции, теперь останутся с нами навсегда.
Переход на последний этап снятия ограничений возможен, когда в регионе будет выявлять меньше зараженных COVID-19.
– Стабилизацию мы отмечаем, но пока снижения не регистрируется, – сказала представитель Роспотребнадзора.
Добавим, что на третьем этапе можно будет проводить массовые мероприятия, также смогут работать магазины площадью более 800 квадратных метров.
В больнице.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Хватает ли коек
Госпитальная база в Алтайском крае не испытывает сверхнагрузки. Сейчас коечный фонд занят на 60 % – 1253 места из 2099. По возможности стараются выводить медучреждения из статуса ковидных госпиталей и возвращать их к обычной работе. Здесь все зависит от эпидситуации.
– Наслоение ОРВИ и гриппа, плюс коронавирусная инфекция. Здесь нам нельзя второпях принимать какие-либо чрезмерные решения и потом опять возвращаться к перепрофилированию, – резюмировал Дмитрий Попов.
Отметим, что по последним данным, в Алтайском крае более 12 тыс. зараженных коронавирусом.
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