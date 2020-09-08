Когда Алтайский край сможет перейти на последний этап снятия ограничений

По мнению специалистов, в Алтайском крае в последние две-три недели наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом. Фото: Олег УКЛАДОВ

Пока что количество зараженных коронавирусом, которых выявляют каждый день, не снижается, в крае много тяжелых пациентов. Об этом, а также в целом о ситуации с COVID-19 на пресс-конференции 7 сентября сообщили министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов и начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны управления Роспотребнадзора по региону Ольга Егорова.

Стабильная ситуация

По мнению специалистов, в Алтайском крае в последние две-три недели наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом. В целом по другим инфекционным заболеваниям также нет никаких групповых очагов и вспышек.

При этом с начала сентября традиционно отмечается сезонный подъем ОРВИ. За первую неделю этого месяца уже зафиксировали небольшой прирост в сравнении с концом августа. Рост заболеваемости произошел как среди взрослых, так и среди детей. Это было ожидаемо.

– Пока цифры не критические, они обычные, сезонного уровня, характерные для начала сентября, – заявила Ольга Егорова.

Почему в крае много тяжелых пациентов

Говоря о пневмониях, Дмитрий Попов отметил, что на смену бактериальных приходят вирусные, их рост произошел летом. Однако число вновь выявленных пневмоний снижается, но показатель заболеваемости относительно аналогичного периода прошлого года превышен в три раза. Этим обусловлено и высокое количество тяжелых пациентов, много зараженных людей старшей возрастной группы.

Сейчас удельный вес тяжелых пациентов составляет 13%, крайне тяжелых – 3%. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 42 пациентов. Более 300 человек нуждаются в кислородной поддержке.

Скорая помощь. Фото: Олег УКЛАДОВ

Когда возможен переход к следующему этапу

Ольга Егорова отметила, что жить в тех условиях, в которых мы раньше существовали, уже не получится. По ее словам, ограничения в виде масочного режима, дезинфекционного, социальной дистанции, теперь останутся с нами навсегда.

Переход на последний этап снятия ограничений возможен, когда в регионе будет выявлять меньше зараженных COVID-19.

– Стабилизацию мы отмечаем, но пока снижения не регистрируется, – сказала представитель Роспотребнадзора.

Добавим, что на третьем этапе можно будет проводить массовые мероприятия, также смогут работать магазины площадью более 800 квадратных метров.

В больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

Хватает ли коек

Госпитальная база в Алтайском крае не испытывает сверхнагрузки. Сейчас коечный фонд занят на 60 % – 1253 места из 2099. По возможности стараются выводить медучреждения из статуса ковидных госпиталей и возвращать их к обычной работе. Здесь все зависит от эпидситуации.

– Наслоение ОРВИ и гриппа, плюс коронавирусная инфекция. Здесь нам нельзя второпях принимать какие-либо чрезмерные решения и потом опять возвращаться к перепрофилированию, – резюмировал Дмитрий Попов.

Отметим, что по последним данным, в Алтайском крае более 12 тыс. зараженных коронавирусом.

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