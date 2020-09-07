Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 8 сентября 2020: пожизненный масочный режим и заражение в школах

Общее число зараженных в Алтайском крае на сегодняшний день составляет 12 156 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

Общее число зараженных в Алтайском крае на сегодняшний день составляет 12 156 человек. За минувшие сутки ковидная статистика пополнилась еще 62 случаями. Из больниц выписали 17 пациентов. Зарегистрировано три смертельных случая, только в одном из них причиной смерти стал коронавирус.

В регионе продолжает действовать масочный режим и, как заявляют специалисты краевого Роспотребнадзора, он останется с нами навсегда.

– Жить в тех условиях, в которых мы раньше жили, тоже не получится. Ограничения в виде масочного режима, дезинфекционного режима, социальной дистанции, они теперь останутся с нами в принципе пожизненно, – сказала начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ольга Егорова во время пресс-конференции 7 сентября.

Начало учебного года омрачилось несколькими случаями заболевания коронавирусом в детских садах и школах Зарегистрирован один случай заболевания у школьника, в техникуме кинологии и предпринимательства зафиксировали шесть случаев инфицирования у преподавателей. Также заболели три сотрудника в детской школе искусств №3.

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