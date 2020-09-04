Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 5 сентября 2020 года: маски в школах можно не носить

Для детей и учителей маски не обязательны, только для сотрудников столовых Фото: Олег УКЛАДОВ

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 5 сентября 2020 года. По данным оперштаба, за сутки в регионе выявлено 62 инфицированных, при этом выздоровело 64 пациента, смертельных случаев среди зараженных – пять, из них непосредственно от коронавируса - один.

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости. Скриншот https://yandex.ru/covid19

С началом учебного года перед родителями встал ряд вопросов, связанных с ковидом: обязательна ли маска детям в школе, надо ли скидываться на бактерицидные лампы и так далее. Как пояснила детский омбудсмен Ольга Казанцева, согласно постановлению главного санитарного врача РФ, ношение масок детям в школах не обязательно. Но если ребенок захочет ее надеть – имеет на это полное право. То же касается и учителей. Обязательна маска только для сотрудников столовых.

Что касается покупки бактерицидных ламп. Привлечение денег родителей возможно только на добровольной основе. Кроме того на обеспечение школ региона дезинфицирующими средствами выделено 87 млн рублей. Так что в случае поборов на лампы (да и другие нужды) родители могут обращаться в комитет по образованию или детскому омбудсмену.

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Родители – не благотворители, и сдавать деньги на шторы, линолеум, мел, указки и прочее – не обязаны, еще раз подчеркнули в правительстве Алтайского края. Однако некоторые школы, по слова пользователей социальных сетей, продолжают «поборы» (подробнее)