Дело добровольное: алтайский детский омбудсмен рассказала, должны ли родители покупать бактерицидные лампы в школы

Все школы должны быть обеспечены дезинфицирующими средствами за счет бюджета Фото: Олег УКЛАДОВ

Родители – не благотворители, и сдавать деньги на шторы, линолеум, мел, указки и прочее – не обязаны, еще раз подчеркнули в правительстве Алтайского края. Однако некоторые школы, по слова пользователей социальных сетей, продолжают «поборы».

Родители - волонтеры

Еще до 1 сентября в школах региона прошли собрания и после этого в социальных сетях пачками стали появляться сообщения от возмущенных родителей, которым педагоги сообщили, что необходимо сдать деньги на бактерицидные лампы. Основание, казалось бы, вполне обосновано: «Для безопасности ваших же детей». Если бы не одно «но» - материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности школ – забота их учредителей, то есть органов местного самоуправления. Привлечение денежных средств родителей возможно исключительно на добровольной основе, причем с соблюдением норм статьи 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».

Кроме того, согласно распоряжению губернатора Алтайского края, на обеспечение школ региона дезинфицирующими средствами было выделено 87 млн рублей. Так что в случае незаконных поборов родители могут сообщать в комитет по образованию или непосредственно уполномоченному по правам ребенка.

- В адрес Уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае на сегодняшний день обращений родителей по вопросу принуждения к финансированию мероприятий по обеспечению эпидемиологической безопасности школ не поступало, - подчеркнула омбудсмен Ольга Казанцева во время онлайн-форума на сайте Алтайского края.

Свобода выбора

Еще один вопрос, который, безусловно, волнует родителей, это ношение защитных масок в стенах образовательных организаций. Конечно, наверное мало кто будет спорить, что это доставляет дискомфорт, и так как в школьных аудиториях предполагается наличие рециркуляторов или бактерицидных ламп, а также действует термометрия на входе – вкупе это предполагает исключение больных детей на занятиях. Это значит, что вероятность заразиться минимальна и маски во время уроков не нужны.

Согласно постановлению главного санитарного врача РФ, не требуется обязательное ношение масок детям в школах. Однако у каждого право выбора и если ребенок захочет учиться в маске – он имеет на это полное право.

- Я рекомендую, чтобы у детей были маски, это дополнительный способ защиты вашего ребенка, - резюмирует Ольга Казанцева.

Учителя также самостоятельно выбирают как преподносить материал. Обязательна маска только для сотрудников столовых.