Барнаульские родители пожаловались, что их заставляют подписывать заявление на дистанционку

По заявлению получается, что родители сами просят организовать электронное обучение. Фото: Олег УКЛАДОВ

Родители школы №132 в Барнауле пожаловались на действия учителей, которые начали собирать подписи об организации учебного процесса с «применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на платформе Moodle».

- Теперь не по всем предметам, а только по ИЗО, «Моя малая родина», всеобщей истории. Типа, мы, родители, сами просим организовать электронное обучение. А школа, такая ни при чем, просто выполняет нашу просьбу. Такого рода заявления незаконны. Если вам тоже пытаются подсунуть такую бумажку, вы имеете право ничего не подписывать, школа должна организовать обучение по этим предметам в нормальном очном виде. Подобными заявлениями школы пытаются обойти законодательство, во многих школах просто не хватает кабинетов из-за смещенного расписания, и, избавившись от части предметов, директора пытаются решить эту проблему, - говорят родители.

Как пояснили в 132-й школе, возникло недопонимание.

- Во-первых, мы пытаемся разгрузить субботу. Во-вторых, о дистанте, который был зимой, речи вообще не идет. Это заявление нужно, чтобы дети получили допуск к образовательному ресурсу, чтобы иметь возможность получать задания без личного посещения, это делается по заявлению. Заявление было неверно интерпретировано, - пояснила директор школы Инна Борисенко.

В комитете по образованию Барнаула нас заверили, что никто не собирается усаживать детей на дистанционное образование, все школы используют очную форму обучения. Но вместе с тем, при любой форме обучения могут быть использованы технологии дистанционного или электронного обучения. При этом согласие родителей не требуется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В алтайском селе ввели совмещенные уроки для учеников разных возрастов: педагоги обратились в прокуратуру

- Объявили, что уроки по нескольким предметам будут объединенными, - рассказывает учитель иностранного языка Татьяна Асташкина. – Например, есть предмет «Литературное чтение». Разработана программа для третьего класса, другая – для четвертого. Но нам предлагают собрать на урок вместе и третьеклассников, и четвероклассников (всего 18 человек). То же с предметом «Окружающий мир». Кстати, по этим предметам четвероклассники пишут всероссийскую проверочную работу (подробнее)