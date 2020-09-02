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Пять жителей Алтайского края погибли при подготовке погребов к хранению урожая

В МЧС рассказали, как избежать несчастных случаев
Константин СанталовКонстантинСанталов
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По предварительной версии, три человека погибли от отравления угарным газом.

По предварительной версии, три человека погибли от отравления угарным газом.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В конце лета и начале осени многие жители Алтайского края начали подготовку погребов под хранение свежего урожая. В результате несчастных случаев уже погибли пять человек, сообщает краевое управление МЧС.

В райцентре Смоленское хозяева обрабатывали погреб с использованием серной шашки. По предварительной версии, три человека погибли от отравления угарным газом. Спасатели достали из погреба тела погибших. Концентрация вредных веществ способствовала отравлению людей.

Похожий случай произошел в Новоалтайске. Там местные жители развели костер, чтобы также просушить погреб. В итоге угарным газом отравились четыре человека, два из которых погибли.

Как безопасно подготовить погреб

В МЧС напоминают, что чаще всего подготовка погреба к приему овощей сводится к его просушке и дезинфекции. Самый распространенный способ – разведение костра. Люди используют разные варианты «протопки», однако, к сожалению, не все из них безопасны.

– Следует помнить, что даже небольшая концентрация угарного газа в воздухе является опасной для человека. Причем почувствовать ядовитое вещество и его мгновенное воздействие на организм практически невозможно. Силы покидают пострадавшего так быстро, что подняться наверх самостоятельно он не способен, – сообщают в ведомстве.

В погребе.

В погребе.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Важно соблюдать несколько правил:

– Проветривать погреб не менее суток.

– Прежде чем спуститься туда, проверить, есть ли там кислород. Для этого зажгите свечу и опустите ее в погреб. Если огонь погас, то кислород в помещении отсутствует, а значит, требуется дополнительное проветривание.

– Не стоит работать в одиночку. Спускаясь вниз, обвяжитесь веревкой, а другой конец оставьте наверху у страхующего. Предварительно придумайте сигнал, который подадите в случае необходимости.

– Нужно сушить погреб механическим способом, обтерев ветошью, накидав сухой стружки, газет. Хороший враинт - просушить тепловым вентилятором. В бетонированном погребе, можно, например, развести огонь из щепок в емкости, а потом аккуратно на проволоке емкость опустить в погреб. После самозатухания закрыть крышку, затем снова открыть для проветривания. Ни в коем случае нельзя спускаться в овощную яму для разведения костра – это чревато кислородным голоданием, потерей сознания и гибелью.

При обнаружении в погребе человека без сознания ни в коем случае не нужно самому спускаться вниз.

– Как можно скорее позвоните на единый телефон экстренных служб - 112, – резюмировали в МЧС.

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