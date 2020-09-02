В алтайском селе ввели совмещенные уроки для учеников разных возрастов: педагоги обратились в прокуратуру

При таком подходе учителя просто уйдут из школы, и детей учить будет некому. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Накануне 1 сентября учителей из села Таловка Змеиногорского района огорошили неприятным известием.

- Объявили, что уроки по нескольким предметам будут объединенными, - рассказывает учитель иностранного языка Татьяна Асташкина. – Например, есть предмет «Литературное чтение». Разработана программа для третьего класса, другая – для четвертого. Но нам предлагают собрать на урок вместе и третьеклассников, и четвероклассников (всего 18 человек). То же с предметом «Окружающий мир». Кстати, по этим предметам четвероклассники пишут всероссийскую проверочную работу.

Как проводить уроки «скопом», педагогам непонятно.

- Там же темы совершенно разные! - недоумевает Татьяна Асташкина. - Качество преподавания явно пострадает при такой раскладке. Как, например, презентацию проводить, собрав два класса вместе? То, что будет интересно третьеклассникам, неинтересно четвероклассникам, и наоборот.

С 1 сентября в Таловской школе предложили также объединять несколько классов на уроках ОБЖ, второго иностранного языка, музыки и физкультуры.

- На урок музыки предлагают объединить первый и второй класс (это 27 человек) и пятый, шестой и седьмой классы (26 человек). Как до этого можно было додуматься в условиях продолжающейся эпидемии? - возмущаются педагоги. - У нас в школе и помещений нет таких больших, чтобы урок безопасным был.

- Объединение на физкультуру тоже катастрофическое, – считает Татьяна Асташкина. – Ведь в таком случае на одной площадке должны заниматься шестой, седьмой и восьмой классы. Восьмиклассник так может подать мяч, что шестиклассник упадет и не встанет, а виноват будет учитель…

По словам учителя биологии Галины Карповой, таловские педагоги уже позвонили в прокуратуру.

- Мало того, что у нас учебников вообще нет. Даже мне учителю приходится самой из интернета учебник распечатывать, так теперь еще хлеще… Должны были заранее предупреждать о таком сокращении, а тут как обухом по голове, - вздыхает Карпова.

При новом расписании сельские педагоги, конечно, потеряют в зарплате.

- Это так на нас в районе решили сэкономить. Документацию будем оформлять как за два или три урока, а получать как за один, - говорит Татьяна Асташкина. - При таком подходе учителя просто уйдут из школы, и некому будет учить детей. Ученики в первую очередь от таких решений страдают…

Официально

«Будет проведена проверка»

- Если есть возможность и есть такая необходимость, то классы могут объединять в классо-комплекты. Главное, чтобы соблюдалось количество обучающихся, указанное в санитарных нормах Роспотребнадзора, это 10-15 человек, – пояснили в пресс-службе министерства образования науки Алтайского края. - Если это предметы основного цикла в учебном плане, то их можно при необходимости вывести и на проектную деятельность и на удаленное обучение, чтобы исключить, например, шестой день работы в неделе.

- Если у школ есть вопросы, они могут обращаться в Министерство образования и науки Алтайского края и в орган управления образованием своего муниципалитета, чтобы согласовать свои действия с Роспотребнадзором, - добавили в ведомстве.

Также эксперты пояснили, что в малокомплектных школах допускается формирование классов-комплектов. А Таловская школа является сельской малокомплектной со средней наполняемостью 7 обучающихся в классе, при норме для сельской школы 14.

При этом в комментарии «КП» чиновники заметили, что комитетом по образованию и делам молодежи администрации Змеиногорского района будет проведена проверка формирования учебного плана, в том числе объединения классов-комплектов. Все необоснованные действия будут отменены.

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