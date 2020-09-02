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«Влюбился в учительницу, а она чуть не отчислила»: известные барнаульцы – о самых ярких моментах школьных лет

Министр спорта любил петь гимн по утрам, а директор зоопарка спалил уличный туалет
Иван ОлексюкИван ОлексюкИванОлексюк
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Мы опросили известных жителей Барнаула, что им больше всего запомнилось за годы учебы.

Мы опросили известных жителей Барнаула, что им больше всего запомнилось за годы учебы.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Все-таки для большинства людей школьные годы - лучшие в жизни: здесь и настоящая дружба, и первая любовь, и, конечно, детские шалости. К началу учебного года мы опросили известных жителей Барнаула, что им больше всего запомнилось за школьное время.

Первая любовь

Юрий Тен, заведующий хирургическим отделением для детей, доктор медицинских наук, профессор:

- В первой класс я пошел в школу на Сахалине в Лесогорске в 58-м году. Все лето мы с мамой выращивали цветы, чтобы подарить учителю, купить там было просто негде. Я помню, как дарил их. И это было особенное чувство. Учился хорошо, но медаль так и не дали – хулиганил. Даже чуть было не отчисли – у нас английский преподавала молодая девушка и я, представляете, влюбился. Это был 10 класс. Но не мог правильно выговаривать букву «Р» на ее уроках. Она меня спрашивает, а я жутко перед ней стеснялся и от этого дерзил. На ее уроках вел себя хуже всего. А она двойки ставила. Но все обошлось, мы с ней потом дружили даже какое-то время. Вскоре я переехал в Барнаул и видеться уже не стало возможности. Она как-то приезжала, дочка поступала в наш медицинский университет. Встречалась с моей мамой и сестрой, но меня тогда в городе не было, уехал в командировку.

Поджег макулатуру

Сергей Писарев, депутат АКЗС, директор барнаульского зоопарка:

- Это было в далеком детстве, класс четвертый, сентябрь. Однажды кто-то умудрился принести в деревянный туалет, который стоял за школой, большое количество бумаги – макулатуры. Мы с одноклассником Вовой Никулиным вместе отпросились выйти. И у кого-то из нас оказались спички. Конечно, мы решили поджечь крохотную бумажку. Видимо, она не погасла. Мы вернулись в класс как ни в чем не бывало, смотрим в окно - а там туалет пылает. Мы сначала пытались сделать вид, что ни при чем, но нас быстро раскусили и отправили на «ковер» к директору. Как сейчас помню, стоим перед Анной Михайловной, замечательная такая женщина, а она нас отчитывает. Кончилось все тем, что вызвали родителей и я крепко получил от мамы. Так что не все хорошие ученики были примерными.

Потом, когда уже сам стал директором, у меня было очень много хулиганов. Это была школа на ВРЗ, сами знаете, какой микрорайон. Было всякое, чего только не делали. Школа была исписана словами «Сергей Викторович + Татьяна Владимировна = любовь». Это учитель наша, все почему-то считали, что мы с ней встречаемся.

Как-то был случай, забегает ко мне в кабинет учитель русского и литературы, держит за руку ученицу, мол, посмотрите в каком она виде. А Вика пришла на уроки в мини-юбочке. Говорю, спокойно, ну что вы так ругаетесь, Вика живет рядом, сейчас сходит и переоденется. Когда Вика по возвращению зашла ко мне, я буквально упал на стол, потому что она сменила юбку на шорты, но те были еще короче, чем юбка. В итоге в тот день я отпустил Вику домой, а взамен она обещала больше не травмировать нашу учительницу.

«До сих пор стараюсь получить пятерку за поведение»

Алексей Перфильев, министр спорта Алтайского края:

- Воспоминания о школе самые теплые, хотя начиналось все сложно. Родители уехали работать на четыре года, а меня оставили с бабушкой и дедушкой. У нас был двор 50 ребятишек, поэтому со многими мы в одно время пошли в первый класс. Повезло с физруком, Дмитрий Иванович сразу отправил меня в секцию настольного тенниса, это и определило выбор на ближайшие годы. Пятерки были в начальной школе и последние три года, когда надо было готовиться к поступлению, а в середине - не очень, так как все время пропадал на соревнованиях. По поведению ни разу не получил пятерку. До сих стараюсь ее получить. Никогда не забуду, как нравилось петь гимн по утрам и на соревнованиях. Сейчас хороший гимн, но поют его редко, а хотелось бы почаще. Тогда бы и патриотизма было больше и любви к родине.

Учителя - небожители

Сергей Акопян, директор школы-интерната с первоначальной лётной подготовкой имени Павлюкова:

- В школе мы относились к учителям, как к небожителям, с безмерным уважением, поэтому старались вести себя примерно, но получалось, это, конечно, не всегда. Было страшно, если вызовут родителей. Учились хорошо. Я очень любил физкультуру, играл там в баскетбол. При росте 163 сантиметра я доставал до корзины на высоте около трех метров. Прыгучесть была отличная. Было всякое – и родителей вызывали, и первая любовь. Девочку звали Маша Кузнецова, мы с 7 класса дружили. Но потом как-то не сложилось, я ушел в военной училище, а она получается не дождалась. Это было одним из лучших периодов в жизни.

Отличница с плохим поведением

Елена Безрукова, региональный министр культуры:

- В школьные годы я почти всегда была отличницей, но вот хорошим поведением не отличалась в силу беспокойного характера. Помню один смешной случай в музыкальной школе. Я опоздала на урок сольфеджио и к тому же умудрилась забыть нотную тетрадь. В этот день был диктант. Другие ученики уже внимательно записывали в тетради на слух нотки, которые играла на фортепиано наша преподавательница.

А я только пришла и к тому же громким шепотом просила поделиться со мной листочком из нотной тетради. Поведение мое было возмутительным, и учительница сделала замечание и сказала классу никаких листочков мне не давать. Надо было что-то делать... Диктант-то идет!

Не придумав ничего лучшего, я расчертила на голубой крашеной парте нотный стан и быстро написала диктант. Не смотря на всё это, учитель великодушно проверила мой написанный на парте диктант. Всё было без ошибок.

Свои нотные записи с парты я, разумеется, потом оттерла. Тетрадь больше никогда не забывала. Музыкальную школу закончила с красным дипломом, а сольфеджио люблю до сих пор.

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