В масках и поодаль. Как прошли школьные линейки в Барнауле

Линейки 1 сентября 2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Первого сентября на торжественные школьные линейки в Барнауле пришли только первоклассники и выпускники. Родителей школьников просили надеть маски и стоять поодаль. По наблюдениям фотокорреспондента «Комсомолки», побывавшего сегодня в нескольких школах, больше к этому прислушались бабушки и дедушки.

ВИП- персоны, кстати, также соблюдали правила. Губернатор Виктор Томенко, например, надев маску, с интересом посетил музей в школе № 53 на Потоке.

Линейки 1 сентября 2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

- Эта линейка, конечно, отличалась, - рассказывает жительница Барнаула Мария Стрыгина, пришедшая в школу № 70 с сыном первоклассником. – В торжественных речах больше желали здоровья, чем знаний, просили поберечься.

Появились и новые темы в родительских чатах.

- У нас родители обсуждают, какую лампу для дезинфекции класса выбрать, - рассказывает Татьяна Кочетыгова, мама школьницы. - Чат разделился на тех, кто «давайте купим, чтоб на нас директор не косился», и на тех, кто «щас прям, сами придумали, сами пусть и платят, от пандемии это не спасёт».

Первого сентября родителям объявили также, что теперь вход в школу будет не один.

- Моя дочь Катя в школе № 40 будет подниматься в класс по пожарной лестнице на второй этаж, а сын-первоклассник в школе № 70 будет проходить через подвальное помещение,- рассказывает Мария Стрыгина. - Я понимаю, конечно, что школа здесь ни при чем, такие требования, но как-то все это пугающее.

Линейки 1 сентября 2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Удивительными для родителей оказались нынче и названия некоторых предметов. Так, в школе №96, где учатся дети редактора «Комсомольской правды» - Барнаул» Ольги Ведерниковой, выдали необычное расписание для третьеклассников. Появились новые уроки по субботам в дистанционном формате: «Этика добра...», «Мы твои друзья...»

- Да уж.., мир уже не будет прежним. Займусь по субботам саморазвитием по программе 3 класса. Отстала я от жизни, - иронизирует Ольга.

Линейки 1 сентября 2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Линейки 1 сентября 2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Линейки 1 сентября 2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Линейки 1 сентября 2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Линейки 1 сентября 2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Линейки 1 сентября 2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Линейки 1 сентября 2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Линейки 1 сентября 2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Линейки 1 сентября 2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Линейки 1 сентября 2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Линейки 1 сентября 2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Линейки 1 сентября 2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Линейки 1 сентября 2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Линейки 1 сентября 2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Линейки 1 сентября 2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Линейки 1 сентября 2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Линейки 1 сентября 2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Линейки 1 сентября 2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Линейки 1 сентября 2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

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