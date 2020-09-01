Алтайский биолог: Аэрозоли от комаров могут спасти от коронавируса

Аэрозоли с этанолом также эффективны в борьбе с вирусом Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус на открытых поверхностях погибает от воздействия спиртов – это давно доказанный факт. Именно поэтому санитайзеры плотно вошли в нашу жизнь, однако, по словам алтайского ученого Людмилы Комаровой, в случае их отсутствия, спасти ситуацию может привычный в наших краях аэрозоль от комаров или клещей.

На днях британские ученые опубликовали исследование, согласно которому в аэрозоли от комаров действительно есть вещество, которое может убивать вирус. Информацию об открытии распространил телеканал Sky News со ссылкой на экспертов Лаборатории оборонной науки и техники (DSTL). По их данным, содержащееся в аэрозоли от комаров вещество цитридиол показало эффективность в борьбе против коронавируса. Сотрудники лаборатории провели тесты, согласно которым оно уничтожает штаммы нового поколения. Однако самостоятельно цитридиол не может спасти человечество. Его можно использовать только в качестве дополнительного профилактирующего средства.

В частности, цитридиол был установлен в составе репеллента Mosi-guard Natural. Испытания проводились двумя способами. В первом варианте спрей смешивали в жидком виде с частицами вируса и в этом случае он его уничтожал. А вот на синтетическом аналоге человеческой кожи аэрозоль полностью убить COVID не может. Однако это вовсе не говорит о том, что на настоящей коже он будет вести себя также.

Пока это только предварительные выводы исследования и не исключено, что работа в данном направлении продолжится. Однако, появились уже те, кто в пух и прах разбивает теорию легендарных британских ученых. Доктор биологических наук Людмила Комарова сомневается в существовании вещества под названием цитридиол.

- Я проработала много лет и не знаю такого вещества. Может быть, просто изначально было неправильно написано его название, но я бы поставила под сомнение это открытие. Хотя, возможно это совершенно новое и малоизученное вещество, - говорит Людмила Алексеевна. – В любом случае, если репелленты содержат этанол выше 40%, то они уничтожат любой вирус, а коронавирус в особенности! Коронавирусы не размножаются на поверхностях или искусственных смесях. Их белковые капсиды разрушаются и от температуры +40, и от спирта +40, и от пара.

По словам ученого, чисто теоретически, если у вас под рукой не окажется антисептика, но будет аэрозоль от комаров или клещей и в их составе будет этанол, то их можно использовать как дезинфицирующее средство.

- Они защитят от вируса и руки и одежду, - продолжает Комарова. - Я уверена, что такие репелленты и от комаров и от клещей (в том числе от энцефалитных), смогут помочь и от коронавируса.

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