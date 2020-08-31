Санитайзеры и спецрасписание: как будут работать школы Алтайского края в новом учебном году

Школьную линейку проведут только для учеников 1, 9 и 11 классов Фото: Олег УКЛАДОВ

Вопреки слухам и домыслам алтайские школьники 1 сентября все же сядут за парты, а не за мониторы своих домашних компьютеров.

Дистанционное образование пока останется запасным вариантом. Оно уже отработано, есть свои плюсы и минусы, так что в случае ухудшения эпидемиологической обстановки ресурсы найдутся и процесс обучения приостанавливаться, как было в прошлом учебном году, скорее всего не будет. Он просто плавно перейдет в онлайн-среду. Но обо всем по порядку.

Приемку прошли

- Все школы Алтайского края прошли приемку и готовы принять ребят в штатном режиме. Однако условия в связи с требованиями Роспотребнадзора немного изменятся: дети будут находиться в закрепленном за каждым классом кабинете. Если раньше ребята ходили по кабинетам, то сейчас они будут находиться в одном, и к ним будут приходить педагоги. Исключение – несколько предметов, где есть лабораторные работы: физика, химия, а также физкультура, но она пока будет проходить на улице, если позволят погодные условия, - говорит заместитель министра образования Алтайского края Лариса Терновая.

Однако это не все требования Роспотребнадзора, выдвигаемые к образовательным организациям. Так, на входе в школу теперь у учеников будут проверять температуру (так уже было в период сдачи ЕГЭ, и этот пункт было решено оставить), в классах будут установлены рециркуляторы либо бактерицидные лампы, так что нахождение в аудитории станет безопасным. А чтобы потоки школьников не пересекались, занятия, а также перемены будут начинаться в разное время по скользящему графику. Так что, возможно, некоторое подобие второй смены в школах вновь возродят, но это делается исключительно для сохранения здоровья ребят. Если эпидемиологическая обстановка будет позволять, то все вернется на прежнее место. Но пока об этом говорить слишком рано.

1 сентября дети сядут за школьные парты, а не за мониторы компьютеров Фото: Олег УКЛАДОВ

- По некоторым школам будет приниматься решение о временном обучении во вторую смену, чтобы обеспечить разобщенность детей. Прежде всего, это коснется больших школ в райцентрах, где обучались в одну смену. Это будет временная мера, она будет действовать до конца первой-второй четверти, - отметила Лариса Терновая.

При этом школам дали право переводить некоторые предметы в дистанционный формат и оставлять их на субботу. Так что, возможно, ребята будут заниматься по пятидневке офлайн и один день онлайн. К тому же может измениться длительность самих уроков и перемен.

Маски не для всех

По словам Ларисы Терновой, сохранится в школах и система обработки рук специальными средствами, причем родители не обязаны покупать ни обеззараживающие лампы, ни санитайзеры, ничего прочего. Все это забота образовательной организации.

- Привлечение пожертвований осуществляется в рамках действующего законодательства исключительно на добровольной основе! Обязательный сбор денег с родителей на приобретение какого-либо оборудования, сопутствующих или расходных материалов является незаконным. Данный вопрос находится на постоянном контроле в комитете, - отмечают в комитете образования города Барнаула.

Если администрация школы будет просить сдать деньги на что-то из вышеуказанного, то по этому поводу можно обратиться на телефоны «горячей линии»: (3852) 569-022, 569-028.

Работа столовых также будет организована по специальному для каждого класса графику. Для безопасности детей на входе установят антисептические средства. А пока ребята будут отдыхать, учебные кабинеты проветрят и проведут дезинфекцию. Можно сказать, что образовательные организации станут практически, как больницы – с высокой степенью стерильности и чистоты.

В школах должны оборудовать изоляторы на тот случай, если будут выявлены дети с повышенной температурой. При этом носить маски – дело добровольное. Ученикам такие требования не предъявляются, учителя также будут носить их по собственному желанию, а вот сотрудники столовых обязаны использовать средства индивидуальной защиты.

Дистанция обязательна

Но какой же учебный год без традиционных сентябрьских линеек? К сожалению, возможности провести парад для всех и сразу не получится – необходимо обеспечить социальную дистанцию между ребятами, а при большой скученности это нереально. Поэтому было принято решение ограничиться первоклашками, а также выпускниками 9-х и 11-х классов.

- Родителей школьников, особенно родителей первоклассников, волнует вопрос, состоятся ли традиционные линейки в День знаний. При соблюдении всех требований безопасности, при особом режиме прохождения линеек и при соответствующих погодных условиях проведение торжественных линеек на улице для первоклассников и выпускников 9-х и 11-х классов по согласованию с Роспотребнадзором разрешено в очной форме. Особое внимание при этом будет уделено школам, в которых занимается более 500 детей, – говорит Терновая.

В первой четверти в школах будет много нововведений Фото: Олег УКЛАДОВ

А для того чтобы начало учебного года не было омрачнено болезнью, в Алтайском крае стартовала прививочная кампания против гриппа. К группам риска, подлежащим обязательной вакцинации, относят детей с 6 месяцев, воспитанников детских садов и яслей, а также школьников и студентов. Помимо этого, привиться должны будут и учителя. Вакцинация для них проводится бесплатно в медицинских организациях края.

- В этом году мы должны будем провести иммунизацию населения достаточно быстро. Вслед за вакциной против гриппа поступит вакцина против коронавируса. Чтобы успеть привить население против и той, и другой инфекции, иммунизацию надо провести очень организованно и оперативно, – говорит заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Конечно, родители вправе отказаться от постановки прививки, но при этом не стоит забывать, что благодаря вакцине к минимуму сводится вероятность осложнения в случае заболевания гриппом.