Барнаулец Александр Соболев все же получил вызов в сборную России по футболу

Вызов в сборную стал для футболиста неожиданностью (фото: ФК "Спартак")

Футболист из Барнаула Александр Соболев, оставшийся за бортом сборной России из-за конфликта с капитаном команды Артемом Дзюбой, все же получил второй шанс.

Однако, ситуация не так проста, как может показаться на первый взгляд. Соболева, конечно же, оценивали с точки зрения его полезности на поле, но к выбору главного тренера команды Станислава Черчесова в его пользу подтолкнуло отнюдь не это.

Дело в том, что на днях полузащитник «Монако» Александр Головин получил травму и выбыл из борьбы на неопределенный срок. Поэтому пришлось немного перекроить состав.

- Травма серьезная, если бы была какая-то мелочь, то он бы прилетел, мы бы его подлечили и выпустили во второй игре. Мы вызвали Соболева и Фомина вместо Луценко и Головина, - цитирует Станислава Черчесова «Матч ТВ».

Изначально Александра Соболева не хотели брать из-за его конфликта с Дзюбой. Черчесов настаивал на том, чтобы барнаулец разобрался с Артемом за пределами поля и лично он сам в это вмешиваться не собирается.

- Вызывать игроков и здесь заниматься примирением — это неправильно. С Сашей у меня ни одного разбора на эту тему не было, в понедельник все обсудим. Так, как я видел эту ситуацию во время игры, почувствовал, что это не просто игровой момент, а неприязнь. Если до того они не примирились, то это надо было сделать, - говорит главный тренер команды.

Кстати, сам Александр Соболев не ожидал вызова в сборную. В ближайшее время он вообще планировал отдохнуть.

– Если честно, я уже уехал за город отдыхать: после матча в команде дали несколько выходных, — сказал Соболев в интервью пресс-службе сборной. — Мне позвонили, сказали, что я вызван. Я сразу собрался и поехал. Было неожиданно, очень рад.

Что касается его конфликта с Дзюбой, то, по словам Соболева, ситуация разрешилась.

- Мы созвонились и полностью решили все недопонимания. Больше проблем нет. Да, в полуфинале Кубка России была стычка, но это же дерби двух столиц, и в таких матчах это нормально, потому что эмоции зашкаливают, — отметил футболист в интервью YouTube-каналу Nobel. – Если честно, конфликта с Дзюбой никакого не было и нет. То, что произошло на поле, — это не конфликт. С Артемом мы и не знакомы особо, виделись только в сборной и на футбольных полях, поэтому конфликта в принципе не может быть.

В настоящее время национальная сборная России продолжает подготовку к матчам Лиги наций УЕФА на базе в Новогорске. Ближайшая игра команды Станислава Черчесова должна состояться 3 сентября в Москве. Матч с Венгрией назначен на 6 сентября в Будапеште.

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