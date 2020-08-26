Барнаульца Соболева не вызвали в сборную России по футболу из-за конфликта с Дзюбой

Александр Соболев должен лично разобраться с Артемом Дзюбой (фото: ФК "Спартак")

Воспитанник алтайского футбола и нападающий московского «Спартака» Александр Соболев остался за бортом сборной России.

Текущий состав формировали для участия в матчах Лиги наций УЕФА с командами Сербии и Венгрии. Так первая встреча должна состояться 3 сентября в Москве, а вторая – 6 сентября в Будапеште.

Накануне тренерский штаб назвал имена игроков, которых вызвали для подготовки к играм. В составе 26 футболистов,и сделана пометка, что возможны изменения. Однако в этот раз в списке нет ни одного барнаульца: на зенитовца Александра Ерохина, ни спартаковца Александра Соболева. Наибольший интерес вызывает, разумеется, второй Александр, ведь он провел неплохой прошлый сезон, да и довольно активно начал новый.

Главный тренер сборной страны Станислав Черчесов прокомментировал пресс-службе РФС свой выбор тем, что у барнаульца есть «терки» с капитаном Артемом Дзюбой, а в команде такое недопустимо, ведь конфликт может пагубно сказаться на общем результате.

- Соболев заметно прибавил, это правда. Но я скажу как есть: у него есть определенная ситуация с Дзюбой. Прежде чем что-то показывать вместе, они должны привести эту ситуацию к нулю. Не хочется иметь игроков в сборной, которые друг друга не так хорошо понимают. Соболев эту историю открыл, ему же надо ее закрыть. Артем приедет в сборную, мы с ним поговорим, узнаем его позицию. Соболев себе позволил в сторону Дзюбы некоторые публичные вещи, значит, у них, судя по всему, есть неприязнь, – говорит Черчесов.

Ранее Соболев высказался по поводу скандала с участием Александра Кокорина. Он посчитал, что Артем Дзюба недостаточно хорошо поддержал друга в этой ситуации. Однако истинная причина, почему барнаулец вообще поднял эту тему – неизвестна. Уже позже перепалки между игроками произошла на поле.

По мнению Станислава Черчесова, парни должны решить вопрос лично и за пределами поля. Пока же ставка делается на Дзюбу, как на более стабильного и опытного игрока.

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