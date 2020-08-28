Как на Алтае раскрыли изнасилование 20-летней давности и почему нападавшие могут избежать наказания

Жестокое преступление произошло в Бийске вечером в мае 2000 года. Фото: pixabay.com

В Алтайском крае раскрыли изнасилование девушки, совершенное 20 лет назад. Однако даже если мужчин признают виновными, они избегут реального наказания из-за истечения срока давности. О том, как спустя столько лет удалось найти подозреваемых, в беседе с “Комсомольской Правдой - Барнаул” рассказала Людмила Рязанцева, старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Ударили и изнасиловали

Жестокое преступление произошло в Бийске вечером в мае 2000 года, когда 17-летняя девушка вечером возвращалась домой с дискотеки. По данным следствия, ее догнали двое молодых людей, в тот момент им было по 22 года.

– Ударив несовершеннолетнюю по голове и используя физическую силу для подавления сопротивления, злоумышленники изнасиловали и совершили в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера, сообщают в краевом Следкоме.

После этого нападавшие убежали, их не могли найти 20 лет.

– На момент совершения преступления причастные лица не были установлены и в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуальный кодекса РФ дело было приостановлено и перемещено в архив, – пояснила Людмила Рязанцева.

Уголовное дело. Фото: Олег УКЛАДОВ

Периодически следователи СК возвращаются к изучению уголовных дел по преступлениям, совершенным в прошлые годы. Правоохранители сделали это и решили вновь проверить доказательственную базу, в том числе вещественные доказательства.

Как подозреваемых нашли

С помощью современной криминалистической техники удалось определить следы на вещдоках – провели различные экспертизы. Большую работу проделали и оперативные сотрудники. В частности, учитывали показания свидетелей, проводили очные ставки и многое другое.

– Причастность подозреваемых к совершению этого преступлению удалось установить по совокупности всех проведенных мероприятий. Раскрывать детали нельзя в интересах следствия, – сказала Людмила Рязанцева.

Известно, что подозреваемые – жители Бийска. Это добропорядочные граждане, которые воспитывают детей и имеют семьи, ранее у них не было проблем с законом. Никто не мог подумать, что мужчины способны на преступление.

Какое наказание грозит

– Они будут привлечены к уголовной ответственности. Если суд признает их виновными, то мужчины получат судимость. Однако в связи с истечением срока давности могут быть освобождены от отбывания наказания, – добавила Людмила Рязанцева.

В суде. Фото: Олег УКЛАДОВ

В настоящее время подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Они не признали свою вину, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Отметим, что мужчин обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «б, д» ч.2 ст. 131 УК РФ (изнасилование с применением насилия и угрозой его применения к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, заведомо несовершеннолетней) и п.п. «б, д» ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия и угрозой его применения к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, совершенные в отношении заведомо).

Следователи собрали достаточно доказательств их причастности к преступлению, уголовное дело с утвержденным прокурором Бийска обвинительным заключением направили в суд. Пострадавшая женщина уже поблагодарила следователей за то, что спустя столько лет они смогли найти предполагаемых нападавших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле осудили серийного грабителя

Он напал на двух женщин (подробнее)