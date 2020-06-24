В Барнауле осудили серийного грабителя

24 Июнь 2020 2020-06-24T06:56:00+03:00

Грабитель нападал на свою жертву и отбирал сумочки Фото: Анна СЕМИНА

Он напал на двух женщин

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В Индустриальном районном суде Барнаула состоялось рассмотрение уголовного дела по обвинению жителя краевой столицы в совершении грабежей.

В суде удалось доказать причастность барнаульца к двум эпизодам грабежей, совершенных на территории краевой столицы. Так первое преступление было совершено в середине сентября прошлого года.

- Ранним утром потерпевшая шла одна на работу по пустырю за ТРЦ «Европа». Навстречу ей прошел мужчина, но через какое-то время она поняла, что он повернул обратно и идет за ней, - рассказывают в прокуратуре Алтайского края.

В итоге мужчина догнал ее, схватил ха сумочку, но потерпевшая попыталась дать отпор и удержать имущество, но в этот момент ремешок порвался. Злоумышленник убежал с сумочкой, в которой был телефон и документы.

Второе преступление он совершил в октябре. Вечером в лесополосе на Павловском тракте в районе «старой» «Ленты» таким же образом напал на женщину и похитил сумочку.

Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Ему назначили полтора года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Иски со стороны потерпевших также удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU