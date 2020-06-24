В Барнауле осудили серийного грабителя
В Индустриальном районном суде Барнаула состоялось рассмотрение уголовного дела по обвинению жителя краевой столицы в совершении грабежей.
В суде удалось доказать причастность барнаульца к двум эпизодам грабежей, совершенных на территории краевой столицы. Так первое преступление было совершено в середине сентября прошлого года.
- Ранним утром потерпевшая шла одна на работу по пустырю за ТРЦ «Европа». Навстречу ей прошел мужчина, но через какое-то время она поняла, что он повернул обратно и идет за ней, - рассказывают в прокуратуре Алтайского края.
В итоге мужчина догнал ее, схватил ха сумочку, но потерпевшая попыталась дать отпор и удержать имущество, но в этот момент ремешок порвался. Злоумышленник убежал с сумочкой, в которой был телефон и документы.
Второе преступление он совершил в октябре. Вечером в лесополосе на Павловском тракте в районе «старой» «Ленты» таким же образом напал на женщину и похитил сумочку.
Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Ему назначили полтора года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Иски со стороны потерпевших также удовлетворены.
ИСТОЧНИК KP.RU