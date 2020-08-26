Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 27 августа 2020: число выздоровевших превысил 10 тысяч

Число инфицированных COVID-19 с начала пандемии в регионе уже превысило 11300 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число выздоровевших и заболевших коронавирусом растет в Алтайском крае с каждым днем. Количество инфицированных COVID-19 с начала пандемии в регионе уже превысило 11300 человек. К счастью, если сравнивать показатели ежедневной статистики, то из больниц выписывают больше пациентов, чем регистрируют новых случаев заражения. Выздоровевших уже более 10 тысяч человек, сообщает оперативный штаб региона.

В настоящее время проходят лечение более одной тысячи человек. Из них в госпиталях находятся свыше 700 пациентов, амбулаторное лечение получают более 300 пациентов. Тяжелобольных – 109, на аппарате ИВЛ – 31.

По данным на вечер 26 августа, из общего числа заболевших 174 случая завозные, 5821 – по контакту с ранее заболевшими лицами, 3078 – у больных внебольничной пневмонией, 3530 – у заболевших ОРВИ, в 4779 случаях – бессимптомное течение.

За все время пандемии в крае скончались 317 человек с коронавирусом. Из этого числа непосредственно от COVID-19 – 117 случаев, по иным причинам смерти – 195, на экспертизе остаюся еще пять случаев.

Под меднаблюдением и на самоизоляции находятся более двух тысяч человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовали свыше 372 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алтайский врач: В жизни вас покинет все, красота, молодость, любовники, но вирусы – никогда!

Главный врач Консультативно-диагностического центра АГМУ Елена Ершова рассказала об иммунитете, болезнях и почему не надо заниматься самолечением (подробнее)