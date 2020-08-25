Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 26 августа 2020 года: 109 больных находятся в тяжелом состоянии

33 пациентам требуется кислородная поддержка Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 26 августа 2020 года: 109 человек в регионе находятся в тяжелом состоянии, в том числе 33 требуется кислородная поддержка. Такие данные приводит региональный оперштаб.

Всего в регионе выявлено 11317 случаев заражения коронавирусом, 9899 человек уже выздоровели. Лечение продолжают в ковидных госпиталях 719 пациентов, на дому – 386.

По-прежнему¸ большинство новых случаев выявили в Барнауле (плюс 40 за сутки). Ранее министр здравоохранения Дмитрий Попов объяснил это тем, что в краевой столице наблюдается большая миграция жителей нашего края и гостей из других регионов.

Из общего числа зараженных 952 – это дети до 17 лет включительно. Специалисты выявили 174 случая по завозу, 5797 случаев – по контакту с ранее заболевшими коронавирусом, 3047 – по внебольничной пневмонии, 3520 – по признакам ОРВИ. В 4750 случаях из более чем 11 тысяч пациенты переносят заболевание бессимптомно.

Также в крае подтвердили еще семь летальных исходов. За весь период врачи констатировали смерть 313 человек, болеющих коронавирусом: 115 умерли именно от инфекции, 193 – по другим причинам. Еще пять случаев находятся на экспертизе.

Под медицинским наблюдением и на самоизоляции находятся 2269 человек. Тестированием охвачено более 369 тысяч человек.