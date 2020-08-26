Родниковая вода может быть опасна: специалисты рассказали, из каких алтайских источников лучше не пить

Большинство родников в Алтайском крае расположено в предгорных районах. Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Испить воды из родника и… посадить почки. Такое вполне возможно, ведь не все родники одинаково полезны. Чтобы люди знали, где можно найти настоящий целебный эликсир, а откуда лучше не пить, а то, как говорится, козленочком станешь, региональное отделение русского географического общества создает карту родников. Исследователи отправляются в самые разные уголки края, чтобы найти источники и проверить химический состав воды.

Нецелебные источники

– Часто, подъезжая к роднику, мы встречаем там местных жителей, которые радостно набирают пятилитровые бутылки этой воды, а химический состав там как у «ессентуков». Считается, что, раз родниковая, значит чистая, полезная и можно пить только ее, а это не так,– рассказывает член экспедиции Илья Кочетков.

Большинство родников в Алтайском крае расположено в предгорных районах, в степных – это скорее исключение. К каждому из них члены экспедиции приезжают, делают на месте анализы воды и информируют местное население о том, что они пьют.

– Бытует мнение, что родниковая вода априори чистая и полезная. К роднику относятся как к родному. Вот как любят своих родственников любыми, так и родник воспринимают таким, какой он есть, и люди очень расстраиваются, когда он не соответствует их представлениям, – говорит Ирина Архипова, председатель краевого отделения русского географического общества.

Иногда безусловная любовь к родникам вовсе доходит до абсурда.

– Я встречал несколько родников, которые были заявлены как целебные, а к ним подходишь и ощущаешь отчетливый аромат сероводорода. А люди идут и наливают, им же сказали что это полезный источник, – недоумевает Илья Кочетков.

Как выбрать родник?

– Есть родники, к которым приходишь и с первого раза видишь, что с ним что-то плохо. Например, недалеко от Бийска есть Шубенский родник. Раньше он был обустроен, за ним следили, но потом забросили, сейчас он в катастрофическом состоянии, потому что скот заходит на территорию, – рассказывает руководитель экспедиционного отдела русского географического общества Валентин Смирнов.

Раздумывая, пить из родника воду или нет, нужно довериться своему же нюху и зрению. Во-первых, если родник источает запах, то его уже точно не стоит пить. Во-вторых, нужно посмотреть, какой он на вид и что или кто его окружает. Если рядом с ним прыгают лягушки – ничего хорошего, значит, местность заболочена.

– Мы рекомендуем родниковую воду кипятить, даже на тех родниках, которые по первичным анализам благополучны, – советует Архипова.

Родниковую воду вообще не стоит набирать про запас. Если она чистая, то действительно может простоять дольше, но хранить ее все равно нужно не больше пяти суток в темном месте.

Карта родников

Проект «Чистые родники Алтая» запущен в ноябре 2019 года при поддержке фонда президентских грантов. С помощь районных и краевых администраций, различных ведомств и простых жителей края специалисты узнают о местонахождении родников, приезжают на место, чтобы их исследовать и заносят данные с фотографиями на карту. Любой желающий может не только узнать информацию о каком-либо источнике, но и рассказать о своих родника, заполнив анкету.

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