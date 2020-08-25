Старое на новое. Застройщик показал, каким будет долгожданный ЖК на стадионе «Локомотив»

Каким будет ЖК на стадионе «Локомотив» в Барнауле

Заброшенная территория стадиона «Локомотив» в центре Барнаула совсем скоро начнет преображаться. Здесь будут строить особенный жилой комплекс. С просторным двором, большим количеством магазинов и других предприятий, с особенными планировками квартир. «КП» узнала подробности.

Знакомьтесь, ЖК «Локомотив»

Еще в 2014 году на градостроительном совете архитектор Александр Деринг защитил проект жилого комплекса. Заказчиком и идейным вдохновителем выступил Евгений Ракшин, учредитель компании «Локомотив».

«Локомотив» 10 лет назад - это десяток заброшенных участков разных собственников, которые собирали воедино. Это процесс непростой, дорогой и трудоемкий, и редко кто на него решается. Именно поэтому в центре города мало комплексной застройки. Максимум, на что идут девелоперы, - точечные проекты. Тогда, например, в центре частного сектора появляется одинокая высотка.

«Строительство на таких территориях - это особенные проекты. Они в корне отличаются от возведения зданий на новых площадках вроде кварталов в районе новостроек. Масса факторов: как поставить здания так, чтобы они не затеняли квартиры, расположенные по соседству? Надо подстроиться под уже построенную и даже работающую инженерную сеть, а в случае с «Локомотивом» переложить большие ее участки, - говорит Евгений Ракшин. - Это рано или поздно нужно было здесь сделать, потому что магистральная теплотрасса на сегодня пролегает прямо под территорией стадиона».

Рабочий проект ЖК подготовил «Алтайгражданпроект» по заказу ООО «Локомотив», а строить здания будет компания «Селф».

В последней версии проекта - здание по периметру стадиона с повышением высотности с одной стороны. Благодаря этому оно «не давит» на расположенный на пр. Строителей Мемориал славы, а деликатно вписывается в окружающий архитектурный ансамбль. «Мы вдохновлялись лучшими европейскими практиками и готовы создать территорию в стиле английских жилых комплексов, замкнутых по периметру, с собственным настоящим зеленым двором без машин, с игровыми и спортивными площадками для жителей комплекса, - рассказывает Евгений Ракшин. - Это будет хороший, интересный и нетиповой для Барнаула проект».

«По внешнему периметру предусмотрены помещения для торговли, кафе, офисов и других предприятий, запланирована просторная подземная парковка, - продолжает предприниматель. - В пешей доступности вузы и другие социальные объекты. Мы ожидаем, что квартиры здесь будут востребованы, особенно молодыми людьми и недавно созданными семейными парами».

Фишки новичка

В новом жилом комплексе предложен большой набор планировок - от студий до четырехкомнатных квартир. Причем как классических, так и особенных, например с террасами на кровле, с мастер-зонами (душевыми и гардеробными в спальне), с увеличенной высотой потолков.

Параллельно с проектированием жилого комплекса готовится проект реставрации стадиона «Локомотив», который выходит на проспект Строителей. Эту грязную желтую стену с колоннами знает, наверное, каждый барнаулец и гость краевой столицы.

Теперь памятник архитектуры получит новую жизнь, но при этом на 100% сохранит свою архитектуру. Даже вход останется на своем месте. Исторический объект станет фасадом магазинов, кафе и других заведений. Это должно быть удобно не только для жителей комплекса, но и для горожан, которые смогут зайти за покупками или отдохнуть в кафе ЖК.

«Мы планируем не просто построить новый жилой комплекс, а полностью изменить территорию заброшенного стадиона. Сейчас она обросла магазинчиками и просто лотками, с которых, как в 1990-е, торгуют разными товарами. Помещения под трибунами и вовсе заброшены, - говорит Евгений Ракшин. - Нужно менять условия среды и создавать новую, комфортную инфраструктуру для жителей города».

Спец по реновации

После многолетней подготовки проекта ЖК «Локомотив» разрешение на строительство планируется получить уже осенью 2020 года. То есть реновация территории начнется совсем скоро с первого этапа работ - предстоит демонтировать старые конструкции, заняться восстановлением памятника архитектуры и заняться подготовкой котлована, рассчитанного на подземный паркинг.

За подобные масштабные проекты не берутся строители без финансового тыла и опыта. «Локомотиву» и группе компаний «Селф» такие проекты по плечу. В активе Нодара Шонии несколько крупных проектов, которые стали визитными карточками застройщика.

«Пионер» построен на месте бараков и сараев. Теперь это один из лучших ТРЦ Барнаула

Например, именно «Селф» взялся за наведение порядка около Нового рынка. Несколько лет ушло на выкуп сараев и квартир в бараках, которые ютились вдоль железнодорожной линии. На очищенном участке построено капитальное здание торгово-развлекательного центра, ставшего для горожан популярным местом для шопинга, отдыха и даже занятия спортом.

Еще один мощный проект «Селфа» - жилой комплекс на углу улиц 1905 года и Профинтерна, где раньше был молзавод. Предприятие долгие годы работало в центре города, ухудшая экологию окружающих жилых кварталов. Сейчас на его месте высится красивый жилой комплекс «Столичный». Он стал архитектурной доминантой краевой столицы, украсив площадь Октября.

ЖК «Столичный» стал украшением площади Октября. А раньше на его месте был завод

Причем застройщик предложил жилье качественно нового уровня: с достойной архитектурой, разнообразными планировками квартир, приятным интерьером в холлах и на лестницах, с огромным подземным паркингом и, конечно, двором, где приятно гулять и взрослым, и детям. В 2020 году компания планирует достроить и заселить этот статусный ЖК.

В портфеле «Селфа» множество других законченных и текущих проектов. Например, компания стала первым крупным участником проектного финансирования в Алтайском крае. В 2019 году застройщик заключил с банком генеральное соглашение на проектное финансирование жилого комплекса Nord на Павловском тракте. Кстати, как это принято у «Селфа», это также пример реновации территории, потому что дома возводятся на месте автомобильного рынка, который уже несколько лет не был востребован.

Спланированное финансирование позволяет компании строить очень быстро: одно-временно здесь возводят семь многоэтажек. А полностью завершить строительство жилья в квартале планируют уже в 2023 году. Работать так оперативно при классическом долевом строительстве в Барнауле никому не удавалось, признаются застройщики.

«Это хороший опыт, и, что очень важно, наша компания имеет уже многолетний опыт реализации проектов с участием банковского финансирования, и нововведения законодательства в сфере долевого строительства нас не пугают. При этом наши покупатели квартир получают гарантию сохранения их средств до тех пор, пока дом не введен в эксплуатацию, - продолжает Нодар Шония. - Кроме того, со стороны банка постоянно осуществляется контроль за темпами строительства, что, в свою очередь, гарантирует покупателям заселиться в свои квартиры в срок».

Жилой комплекс на месте стадиона «Локомотив» также будет строиться с применением проектного финансирования.

Юлия Новосельцева.