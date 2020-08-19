Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 20 августа 2020: выздоровевших более 9200 человек

Из больниц Алтайского края уже выписали более 9200 человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Барнауле выявили 55 новых случаев заболевания коронавирусом. В Алтайском крае число заболевших COVID-19 увеличилось на 85 человек. Общее число инфицированных составляет 10887, в том числе 943 ребенка до 17 лет включительно, пишет опрештаб.

Всего проходят лечение – более 1300 человек, из них в госпиталях находятся свыше 700 пациентов, амбулаторное лечение получают более 500 человек. Тяжелобольных пациентов – 112, а на аппарате ИВЛ – 29, пишет региональный оперштаб.

Данные на 23 часа 19 августа (фото: https://yandex.ru/covid19/)

Из общего числа заболевших 173 случая – завозные, 5479 случаев – по контакту с ранее заболевшими, 2812 – у больных внебольничной пневмонией, 3445 – у заболевших ОРВИ, в 4630 случаях – бессимптомное течение. Тяжелобольных – 112, на аппарате ИВЛ находится 29 пациентов.

К счастью, число выздоровевших также продолжает расти. Из больниц Алтайского края уже выписали более 9200 человек.

Данные на 23 часа 19 августа (фото: оперштаб АК)

Отметим, что за весь период пандемии в крае скончались 287 человек с коронавирусом, в том числе 111 случаев от COVID-19, 172 случая – иные причины смерти, 4 случая находятся на экспертизе.

Под меднаблюдением и на самоизоляции находятся более 3 тыс. человек. Всего в регионе на новую коронавирусную инфекцию обследовали свыше 353 тыс. человек.

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