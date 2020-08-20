Дело рук вандалов? Из-за сгоревшего скалодрома новый сезон для барнаульских ледолазов оказался под угрозой

Скалодром не подлежит восстановлению. Фото: предоставлено Еленой Гребенниковой

19 августа в барнаульском парке «Изумрудный» дотла сгорел скалодром. Причина возгорания пока не установлена, сейчас этим занимаются пожарная инспекция и полиция. Но все это выглядит как финальная точка в серийном вандализме, которому скалодром подвергался последний месяц.

Сломали забор и украли оборудование

Данный спортивный объект принадлежит Алтайской краевой федерации альпинизма. Представитель организации Елена Гребенникова рассказала «Комсомольской правде» о неоднократных нападках вандалов за последний месяц. Все началось с того, что были украдены скалолазные оттяжки, до которых вандалы смогли дотянуться, перед этим сломав забор и свернув муляж камеры (подумали, что настоящая).

– Оттяжки – это достаточно дорогой инвентарь, но, я думаю, они не понимают всей их ценности и наверняка все сдали в металлолом. Мы, конечно, погоревали, потом все починили, камеру поправили. Но буквально на прошлой неделе кто-то снова сломал забор, правда, красть уже было нечего. За все годы такое происходит впервые. Сколько скалодром стоит, подобных откровенных актов вандализма не было, – рассказывает Елена.

Поджог или проводка?

Управляющий парком, глава Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев написал на своей странице в Facebook, что не исключает версию поджога, однако в следующем посте уже указал другую вероятную причину – проводку.

– О причинах возгорания говорить рано - этим займутся специалисты. Но буквально за 10 минут до события мимо проходили мои рабочие и никого подозрительного не видели. Так что, возможно, причина в проводке. Тем более, что накануне был сильный ветер, который мог что-нибудь повредить, – написал Вакаев.

Однако эта версия тоже вызывает сомнения.

– Проводка шла от «Цербера» (охранное предприятие – прим. ред). Все спортсмены отметили, что если это шло от проводки, то сгорела бы в первую очередь пристройка, а она обгорела наполовину. На видео и на фото видно, что это не источник пожара, – говорит Елена Гребенникова.

Пристройка сгорела только наполовину. Фото: предоставлено Еленой Гребенниковой

Еще один вариант пожара – неосторожно брошенный окурок. Елена рассказала, что вчера просматривала все новости о пожаре. В соцсетях женщина написала, что в понедельник проходила мимо и видела, как на матах под скалодромом сидели подростки. Это происходит не первый раз, почему-то объект частенько привлекал шумные компании, которые разбрасывали там бутылки и курили. Несмотря на забор и объявления о том, что это спортивный объект, на который вход посторонним лицам воспрещен, туда частенько захаживали незваные гости.

Ледолазам больше негде тренироваться

ЧП прокомментировал министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев:

– Вот только на этой трагедии развитие скалолазания и ледолазания в крае не должно заканчиваться. Это будет неправильно. Нами принято решение о поддержке энтузиастов и профессионалов не только словом, но и делом. У нас есть современный скалодром на стадионе «Лабиринт» (возвели благодаря помощи «Фонда поддержки олимпийцев России»), который готов принять дополнительную группу спортсменов, найдем средства на инвентарь, пересмотрим расписание занятий. Уверен, что только вместе мы сможем достойно продолжить историю ледолазания и скалолазания на Алтае, – сказал министр.

Проблема в том, что скалодром на «Лабиринте» рассчитан для скалолазов и совершенно не приспособлен для ледолазов, а на скалодроме в «Изумрудном» тренировались преимущественно они.

– На самом деле, площадка для Барнаула уникальная, аналогичных объектов для тренировки именно ледолазов нет. Спортсмены остались в принципе без тренировочного полигона, – говорит Елена.

Скалодром в «Изумрудном» соответствовал всем необходимым стандартам, в 2017 году там даже проходил заключительный этап Кубка России по ледолазанию.

На объекте тренировались преимущественно ледолазы. Фото из архива, предоставлено Еленой Гребенниковой

Помимо того, что сгорел такой важный спортивных объект, сгорело и обмундирование спорстменов, которое лежало в пристройке. Ущерб исчисляется сотнями тысяч рублей. Сейчас барнаульским ледолазам негде тренироваться, а новый сезон уже не за горами. Осенью уже должны начинаться активные тренировки.

Для того, чтобы спортсмены могли тренироваться на другом скалодроме, там нужно построить специальную грань.

– Сейчас весь сезон ледолазания под угрозой, – опасается Елена Гребенникова.

В ближайшее время совместно с министерством спорта краевая федерация альпинизма будет решать вопросы о восполнении фонда снаряжения и поиске нового места для тренировок.

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