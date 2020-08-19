На Алтае нашли останки древних животных возрастом более 450 млн лет

Сейчас найденные останки шарообразной формы передали в Палеонтологический институт. Фото: ИНГГ СО РАН

Ученые обнаружили на Алтае новый вид ископаемых мшанок – это водные щупальцевые животные. Название им дали в честь региона - Dianulites altaicus, или «алтайские мшанки».

Как сообщается на сайте Института нефтегазовой геологии и геофизики РАН, находку обнаружили их специалисты совместно с учеными из Палеонтологического института около Телецкого озера в Горном Алтае.

- Возраст этих пород, определённый по найденным в нем комплексам трилобитов (морские членистоногие - прим. ред.) и брахиопод (морские беспозвоночные животные - прим. ред.), составляет 458,4–453 млн лет – они относятся ко второму периоду Палеозойской эры, - отметили в учреждении.

Алтайский вид мшанок относится к роду Dianulites Eichwald. Сохранились они достаточно хорошо, что позволило выявить некоторые биотические характеристики среды их обитания. Жили они в колониях рядом с другими организмами, об этом свидетельствуют повреждения, которые мшанкам нанесли те самые «соседи».

Сейчас найденные останки шарообразной формы передали в Палеонтологический институт в Москве для подробного исследования. Эксперты уже сравнили наших мшанок с видами более древнего образца, которые нашли на архипелаге Новая Земля и острове Вайгач в российской Арктике, и ко всеобщему удивлению обнаружили совпадения.

- После всестороннего изучения специалисты уверены: некоторые «арктические» образцы на самом деле принадлежат к «алтайскому» виду. Таким образом, мшанки Dianulites altaicus - обитали не только в ордовикском море на территории Алтая, но и в Арктических палеоморях, а, возможно, и в палеозойских палеоакваториях на территории Китая, - пояснили в институте.

Теперь ученые планируют изучить древних мшанок на юге Сибири и в Арктических районах страны. Работы проводятся на средства гранта.

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