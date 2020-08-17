Пять человек погибли в жестком ДТП с грузовиком в Алтайском крае

Автомобиль ВАЗ превратился в груду металла. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Рубцовском районе Алтайского края в ночь с 16 на 17 августа жестко столкнулись легковой автомобиль ВАЗ и грузовик Renault Midlum. В ДТП погибли пять человек, сообщает краевое управление МВД.

Авария произошла в 00:05 часов на 265 километре дороги А-322 «Барнаул-Рубцовск-граница с Республикой Казахстан», в 5 километрах от станции Мамонтово.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2107 двигался со стороны Рубцовска в сторону Барнаула и выехал на “встречку”. Там легковушка столкнулась с движущимся во встречном направлении грузовиком Renault Midlum. За рулем был 56-летний водитель.

На место происшествия выезжали сотрудники ДПС, МЧС и медики. На снимках с места аварии видно, что от удара автомобили серьезно смяло. ВАЗ превратился в груду металла и восстановлению не подлежит.

В результате ДТП на месте аварии от полученных травм скончались все находящиеся в автомобиле ВАЗ-2107. Это 31-летний, 35-летний и 38-летний мужчины,а также две женщины, личности которых еще не установлены. Чтобы достать тела погибших спасателям пришлось вскрывать кузов легковушки.

Водитель грузовика Renault получил ушибленные раны голени. Ему оказали помощь, госпитализация не потребовалась.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, они регулируют движение и выясняют все обстоятельства этой аварии.

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