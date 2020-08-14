В популярном туристическом районе Алтая впервые за 60 лет выявили очаг чумы

В последние годы территория, где есть чума, интенсивно расширяется. Фото: pixabay.com/suju

На плато Укок в Кош-Агачском районе Республики Алтай выявили очаг чумы. Интересно, что это произошло впервые за 60 лет – такого не было с 1958 года. Как отметили в республиканском управлении Роспотребнадзора, территория пользуется большой популярностью у туристов, поэтому факт обитания там заразных сурков весьма тревожит.

По словам замдиректора Алтайской противочумной станции Александра Мищенко, в этом году работники ведомства также выявили чумные эпизоотии на пяти участках:

- окрестности озёр Зерлюколь-Нур и Каракуль;

- Средина Чаган-Узуна;

- Вершина Калгут;

- Калгуты;

- Акалаха.

При этом, в последние годы территория, где есть чума, интенсивно расширяется. В июле этого года зараженных сурков нашли в Кош-Агачском районе.

- Плато Укок посещает большое количество туристов. Территория плато используется для зимнего выпаса скота животноводами села Джазатор. На участке Акалаха расположена пограничная застава. Заражение людей возможно в первую очередь при разделке сурков, в случае браконьерской охоты на них, или через укусы заражённых блох и клещей, остающихся в норах грызунов после гибели от чумы их хозяев, - рассказал Александр Мищенко.

В связи с этим, алтайцы вакцинировали против чумы более 18 тысяч человек, в том числе 16,5 тысяч - в Кош-Агачском районе. Также идет профилактика чумы верблюдов: проинструктировано 57 зооветработников, вакцинировано 320 животных, организациям вручают памятки.

Кстати, серьезная вспышка в этом году произошла в Монголии, граничащей с республикой. По данным на 6 августа, там подтверждено уже 10 случаев заражения чумой, двое из больных скончались.

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