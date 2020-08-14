Почти полноценный праздник: на Алтае молодоженам разрешили приглашать гостей на регистрацию брака

В управлении юстиции региона отмечают, что теперь разрешено проведение церемонии бракосочетания в присутствии родителей и близких родственников Фото: Олег УКЛАДОВ

С пятницы, 14 августа, власти Алтайского края разрешили присутствовать гостям на церемониях бракосочетания. Решение связано с тем, что регион уже перешел на второй этап снятия ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19, сообщает пресс-служба правительства края

В управлении юстиции региона отмечают, что теперь разрешено проведение церемонии бракосочетания в присутствии родителей и близких родственников. Однако в зале могут присутствовать не более 10 человек, включая сотрудника ЗАГСа, проводящего регистрацию, и молодоженов.

– В целях минимизации рисков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, для создания условий безопасности при проведении государственной регистрации брака, нахождение в торжественном зале разрешено ограниченному количеству гостей, – подчеркивают в ведомстве.

При этом, как и прежде все участники церемонии должны использовать средства индивидуальной защиты (маски), а также соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, ранее на свадьбе могли присутствовать лишь сами молодожены и сотрудник ЗАГСа, также со средствами индивидуальной защиты. Приглашенным же гостям, в том числе фотографам и видеографам, вход в дворец бракосочетания был запрещен.

COVID-19 в Алтайском крае

Число заболевших коронавирусом в регионе выросло на 85 человек и составило 10445 случаев инфицирования, в том числе 925 детей до 17 лет включительно. Из общего числа заболевших 171 случай – завозной, 5270 случаев – по контакту с ранее заболевшими. 2565 – у больных внебольничной пневмонией, 3370 – у заболевших ОРВИ, в 4510 случаях – бессимптомное течение.

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