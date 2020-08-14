И ночью, и днем: как ловят браконьеров на Оби в Алтайском крае

На борту катера два опытных государственных инспектора алтайского отдела ВТУ Росрыболовства – Алексей Чучубашев и Валентин Щеглов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Браконьеры идут на многое, чтобы поймать как можно больше рыбы и остаться незамеченными: используют длинные сети, неводы, перетяги и даже электроудочки. Почти каждый день госинспекторы выходят на воду, чтобы найти и остановить любителей незаконного улова. В один из рейдов вместе с ними отправились и корреспонденты “Комсомольской Правды – Барнаул”.

На борту катера два опытных государственных инспектора алтайского отдела ВТУ Росрыболовства – Алексей Чучубашев и Валентин Щеглов. Перед отправлением мужчины застегивают спасательные жилеты и заканчивают последние приготовления.

Рейд с государственными инспекторами Фото: Олег УКЛАДОВ

– Люди нынче нервные пошли, часто грубят, спорят, иногда и мат можно услышать. Мы всегда с ними разговариваем доброжелательно, а они почему-то во всех бедах винят нас. Начиная от безработицы, заканчивая коронавирусом и тем, что бани не работают. Так что будьте готовы, – предупреждает Алексей Чучубашев.

Он работает госинспектором 12 лет и за эти годы прошел через многое. Несколько раз участвовал в погонях за браконьерами, долго выслеживал их в темное время суток и спас немало рыбы. Работа кажется ему интересной, ведь тут нет однообразия, никогда не знаешь, что принесет новый день.

Как именно ищут браконьеров

Из Затона идем вверх по течению Оби. День будний, поэтому на берегу в основном загорают отдыхающие, которые машут руками всем проплывающим судам. Рыбаков немного, все они закидывают удочки. Иногда мимо проплывают лодки, госинспекторы внимательно смотрят на рыбаков в бинокли.

– Чаще всего браконьеры сами себя выдают, начинают суетиться, делать много лишних движений. Обычным рыбакам бояться нечего, видят Рыбоохрану и никак не реагируют, а нарушители могут и попытаться уплыть. К тому же, сети блестят на солнце, это сразу бросается в глаза, – делится госинспектор.

Рейд с государственными инспекторами Фото: Олег УКЛАДОВ

По его словам, однажды мужчина держал в зубах часть сети и пытался убедить сотрудников рыбоохраны в том, что он не браконьер, а просто случайно зацепил веслом чужой невод.

– Все доказательства были против него, но мужчина стоял на своем. В итоге его судьбу решал суд, – сказал Алексей Чучубашев.

Он признается, что за годы работы научил определять браконьеров, что называется, на глаз.

– Не знаю, как это объяснить, у меня выработалось особое чутье. Наверное, все дело в опыте. Смотрю на человека и понимаю, может ли в его лодке быть что-то запрещенное, – рассказывает Алексей.

Компания без жилетов

Разговор прервал шум мотора лодки, которая плыла справа от нашего катера. На борту сидели четыре мужчины, все без спасательных жилетов и удочек. Госинспектор решает остановить компанию и проверить улов.

На вопрос, где жилеты, мужчины ответили, что утонули. Но когда госинспектор захотел проверить их рыбу, они были уже не так веселы, но сопротивляться не стали. Ничего запрещенного в пакете не было, Алексей ограничился предупреждением, рыбаки пообещали в будущем надеть жилеты и поплыли дальше.

Рейд с государственными инспекторами Фото: Олег УКЛАДОВ

– Отсутствие жилетов – большая проблема. Хорошо еще, что эти люди трезвые были. Бывало, пьяные рыбаки падали за борт и не могли залезть обратно, спасал их, – вспоминает госинспектор.

«Прятался от дождя»

Мы отплываем все дальше от Барнаула. На островах замечаем людей, которые разбили лагерь и отдыхают. На первый взгляд, ничего запрещенного у них нет – у берега виднеются обычные удочки.

– Посмотри, а бредень у них нигде не сушится?

– Да нет, не видно, вон же удочки, присмотрись, плывем дальше.

Рейд с государственными инспекторами Фото: Олег УКЛАДОВ

Госинспекторы переговариваются между собой, мы приближаемся к месту, который называется «Блюдечко». Это участок протяженностью 3 километра от базы отдыха "Стройгаз" и дальше вниз по течению. Рыбачить там нельзя в любое время года, большинство жителей региона знают об этом. Однако в этот раз у берега замечаем мужчину, который, кажется, собирается, забрасывать спиннинг. Подплываем к нему ближе.

Увидев госинпекторов, мужчина заметно засуетился и начал убирать удочки. Представившись, Алексей Чучубашев объяснил, что рыбалка в этом месте запрещена. В ответ, незнакомец начал спорить и говорить о том, что просто заплыл сюда, чтобы переждать грозу.

– Но мы же видели, что вы хотели забросить удочку, о какой же грозе вы говорите? – спрашивает госинспектор.

На этот вопрос у мужчины ответа не было, поняв, что был не прав, он завел мотор и отплыл.

Рейд с государственными инспекторами Фото: Олег УКЛАДОВ

– К счастью, он не успел забросить удочку и не нанес вреда природе, поэтому ограничился предупреждение, ы же люди и все понимаем. Не нужно думать, что всегда стараемся поступить как можно жестче, охоту на ведьм тоже допускать не стоит, – комментирует Алексей Чучубашев.

Законный отдых

На другом острове с несколькими удочками отдыхает компания мужчин. Улова не видно, поэтому госинспекторы подплывают к берегу, чтобы все проверить.

Рыбаки Станислав и Владимир рассказали, что планируют отдохнуть здесь два дня и для ловли используют только удочки.

Рейд с государственными инспекторами Фото: Олег УКЛАДОВ

– Я рыбачу с детства, в свободное время люблю отдыхать на природе. Особенно нравится спортивная рыбалка, на удочку, никаких сетей. Всегда весь берег очищаем и вывозим мусор с собой, после нас ничего не остается. Сами не любим таких рыбаков, которые засоряют природу. Если бы все убирали после себя, то у нас в крае было бы чище, – поделился Станислав.

Он признался, что пока клев слабый, но уже успели поймать несколько рыб. Одна из них – судак. По закону его длина должна быть не менее 33 сантиметров. Выловленный экземпляр был больше. Пожелав рыбакам удачного дня и хорошего клева, госинспекторы продолжили рейд в другом месте.

Рейд с государственными инспекторами Фото: Олег УКЛАДОВ

Отметим, что общая суточная норма вылова для всех видов рыб на одного человека не должна превышать 10 килограммов. Если же счастливчик выловил экземпляр тяжелее этого веса, то нужно перестать рыбачить в этот день.

Сознательно идут на риск

Мы провели на катере несколько часов, но браконьеров так и не встретили. Возможно, это связано с тем, что они выходят на воду глубокой ночью. Однако госинспекторы работают и в это время суток

Рейд с государственными инспекторами Фото: Олег УКЛАДОВ

– Мы проводим на воде много времени. Иногда днем общаемся с рыбками, они к нам привыкают, а ночью они же оказываются браконьерами. Очень удивляются, когда узнают, что мы госинспекторы. Вообще, все, конечно, понимают, что за незаконную деятельность грозят не только крупные штрафы, но и уголовная ответственность, а все равно продолжают рыбачить, наверное, любят риск,– резюмировал Алексей Чучубашев.

Рейд с государственными инспекторами Фото: Олег УКЛАДОВ

Рейд с государственными инспекторами Фото: Олег УКЛАДОВ

Рейд с государственными инспекторами Фото: Олег УКЛАДОВ

Рейд с государственными инспекторами Фото: Олег УКЛАДОВ

Рейд с государственными инспекторами Фото: Олег УКЛАДОВ

Рейд с государственными инспекторами Фото: Олег УКЛАДОВ

Рейд с государственными инспекторами Фото: Олег УКЛАДОВ

Рейд с государственными инспекторами Фото: Олег УКЛАДОВ

Рейд с государственными инспекторами Фото: Олег УКЛАДОВ

Рейд с государственными инспекторами Фото: Олег УКЛАДОВ

Рейд с государственными инспекторами Фото: Олег УКЛАДОВ

Рейд с государственными инспекторами Фото: Олег УКЛАДОВ

Рейд с государственными инспекторами Фото: Олег УКЛАДОВ

Рейд с государственными инспекторами Фото: Олег УКЛАДОВ

Рейд с государственными инспекторами Фото: Олег УКЛАДОВ

Рейд с государственными инспекторами Фото: Олег УКЛАДОВ

Рейд с государственными инспекторами Фото: Олег УКЛАДОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алтайские браконьеры поставляли черную икру высокопоставленным чиновникам?

Краснокнижных осетров и стерлядь рыбаки добывали на Оби (подробнее)