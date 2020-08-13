Многодетная семья погибшего в ДТП бизнесмена не может получить страховую выплату

Супруга погибшего Татьяна: "Наша семья была образцово-показательная" Фото: из личного архива героя(ев) публикации

17 января 2020 года в ДТП на трассе Барнаул-Павловск погиб 41-летний бизнесмен Ринат Замалиев. За несколько месяцев до этого мужчина брал кредит в Промсвязьбанке, при этом заключил договор страхования жизни и здоровья. Несмотря на то, что услуга обошлась Ринату в 87 тысяч рублей, семья погибшего до сих пор не может получить страховое возмещение.

«Жила с ним как у Христа за пазухой»

В тот страшный январский день жизнь Татьяны Замалиевой и ее троих детей поделилась на до и после.

- Наша семья была образцово-показательная, я с ним все семь лет жила как у Христа за пазухой, - рассказывает Татьяна. – Ринат каждый день смотрел на меня так, будто только что встретил и влюбился. Цветы дарил постоянно. Последний роскошный букет со словами любви принес за четыре дня до гибели. Друзья говорят: «Он всегда в командировках говорил только про тебя - моя Таня, моя Танюша». Очень ждал появления на свет дочек, обожал их до безумия, ничего для детей не жалел.

Ринат каждый день смотрел на супругу так, будто только что встретил и влюбился Фото: из личного архива героя(ев) публикации

По словам вдовы, Ринат был замечательным отцом как для общих с Татьяной ребятишек, так и для их детей от первых браков.

- Наши дети все дружили, мы часто вместе большим семейством отдыхали, - рассказывает Татьяна. - И это было счастье, которое разбилось на осколки…

Трагедия

17 января, по словам Татьяны, ее муж поехал на одно из своих предприятий в Павловске.

- Была метель, но он поехал туда еще при хорошей видимости. Ринат же трудоголиком был, - вспоминает женщина. - Потом, когда начало сильно мести, я ему позвонила.

Ринат взял трубку и сказал, что попал в аварию – слегка врезался в метели во впереди идущую машину. Это была массовая авария – из-за плохой видимости столкнулись сразу пятнадцать машин.

- Голос был бодрый, у меня даже ничего не екнуло, - вспоминает Татьяна. - Потом он вышел из своего «Лексуса» к водителям инкассаторской машины, с которой столкнулся. В этот момент в его машину врезается «Ниссан», следом несется на высокой скорости «Хендай» - сначала врезается в «Ниссана», где водитель погибает. После столкновения от удара «Ниссан» разворачивается и насмерть сбивает стоящего на дороге Рината.

Ринат очень радовался появлению дочек Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Вскоре, увидев фото аварии в Инстаграме, в полуобморочном состоянии Татьяна начинает обзванивать больницы до тех пор, пока не прозвучит оглушающее известие…

«Мама, а где папа?»

В момент гибели Рината Замалиева его младшей дочери Амелии было полгода, Амине - два с половиной года.

- Он обожал дочек так, что исполнял любые их капризы, - вспоминает Татьяна. - Однажды Амина вернулась из маркета, хныкая, что мама ей купила одну хрюшку, а не три, как она хотела, так он тут же собрался и помчался купить эти игрушки.

- Когда Амина спросила: «Где папа?», я ответила: «На небе», она заплакала: «Хочу к нему на небо». Я тогда сказала, что когда-нибудь мы все там встретимся, - плачет Татьяна.

Циничное молчание

После смерти мужа вдове посоветовали тут же обратиться в банк с просьбой прекратить начисление процентов по кредиту и решить вопрос о страховой выплате.

Дочек мужчина обожал до безумия, ничего для детей не жалел Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Это заявление мы передали в банк через пять дней, - рассказывает юрист Михаил Жуков. - Прошло полгода, а вдова с тремя несовершеннолетними детьми так ничего и не получила. Ни «Промсвязьбанк», ни страховая компания «Макс» никаких телодвижений не делают. Мы каждую неделю приходим туда с бумажками, заявлениями, носим кучу документов. В ответ - тишина. Приезжаем в страховую компанию, нас посылают: «Идите в банк». Приезжаем в банк: «Идите в«страховую». Замкнутый круг.

По словам юриста Жукова, это игнорирование вдовы и детей выглядит просто цинично.

- Интересно, сколько таких людей в городе, которых сначала раскручивают на страховки, а потом играют в молчанку? – задается вопросом Жуков.

Муж постоянно дарил Татьяне цветы Фото: из личного архива героя(ев) публикации

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