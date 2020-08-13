На главу барнаульских морпехов составили протокол за несанкционированные шествие и митинг

26 июля в краевой столице отмечался День военно-морского флота РФ Фото: Олег УКЛАДОВ

26 июля в Барнауле отметили День военно-морского флота России. Алтайское отделение Всероссийской общественной организации морских пехотинцев «Тайфун» решило пригласить на возложение цветов губернатора края, в связи с чем направили в правительство официальное письмо.

Вскоре пришел ответ, в котором было сказано, что в текущей ситуации с пандемией стоит все-таки «воздержаться от проведения торжественных мероприятий, посвященных 324-й годовщине Военно-Морского Флота России». Отказались согласовывать праздничные мероприятия и в мэрии города. Поэтому морпехи решили – никаких официальных мероприятий проводить не будут. Однако почти каждый счел своим долгом прийти в праздничный день к мемориальному камню, заложенному в память о погибших моряках. Но теперь всю эту затею приписывают одному человеку, для которого все может обернуться уголовным делом.

Как рассказал «Комсомолке» глава алтайского «Тайфуна» Дмитрий Мельник, 26 июля он пришел на площадь Октября в парадной форме, с цветами. Уверяет, что пришел сам, не договариваясь ни с кем. Так же сделали и все остальные, ведь собираться у Молодежного театра Алтая и идти колонной к парку «Изумрудный», где заложен камень в память о погибших моряках, – мероприятие ежегодное, традиционное.

- Когда я пришел, на месте уже было много людей. Я сказал, что надо идти, чтобы не было столпотворения, понимаю же, что пандемия. Я попросил людей соблюдать дистанцию, надеть маски, да и сам был в ней и в перчатках. Я пошел и люди пошли за мной, хотя я никого не организовывал, не призывал. Недалеко от нас шли и сотрудники полиции, женщины, - рассказал Дмитрий Мельник.

Когда люди прибыли на место, то Дмитрий Мельник отдал команду поднять флагшток, далее морпехи поставили к камню корзину с цветами и разошлись. Даже грамоты, которые пришли из Москвы, мужчина решил не раздавать, оставил на лучшие времена, когда это можно будет сделать в торжественной обстановке.

- На все это «мероприятие» ушло 10 минут. Далее не было никакой пьянки, ничего такого, да и дождь начался. Тут же как из кустов выросли оперативники, один из чиновников администрации городской показал на меня пальцем, а далее женщина в полицейской форме составила на меня протокол. Я говорю: «Зачем? Я лично пришел, никого не организовывал». В итоге меня вызвали в отдел, инкриминируют мне организацию несанкционированного шествия и организацию митинга. Что же такое творится? - недоумевает мужчина.

Десантники уже помогли Дмитрию Сергеевичу с адвокатом. Кстати, мужчина ранее ни разу не был судим, да и человек в городе уважаемый – работает на военной кафедре в АлтГТУ. За его судьбу переживают другие морпехи.

- Звонят, волнуются, спрашивают, что можно сделать, а я и не знаю. Почему меня выставили зачинщиком, - добавил Дмитрий Мельник.

Кстати, спустя несколько дней после праздника моряков состоялось торжественное мероприятие в честь Дня ВДВ. На нем присутствовали губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Барнаула Вячеслав Франк. Там также собралось немало народу. На вопрос, не возникли ли и у десантников проблемы после этого, глава Союза ветеранов Афганистана в Алтайском крае Сергей Завалихин отметил, что никаких праздничных мероприятий в честь Дня ВДВ они тоже не организовывали:

- У нас никаких мероприятий не было, как и морякам, нам их не позволили провести. А 2 августа состоялось официальное вручение наград губернатором: территория была разлинована, стояли на расстоянии полутора метров друг от друга, у всех были приготовлены маски и перчатки. Награждаемых было 14 человек, все остальные пришли по своему желанию, так за что наказывать-то? Люди приходили самостоятельно отдавать дань ребятам, которые погибли, - отметил Сергей Завалихин.

К слову, теперь Дмитрию Мельнику грозит штраф от 10 до 100 тысяч рублей или 200 часов принудительных работ или 15 суток. Только ни он сам, ни другие морпехи не понимают, почему ответственность за то, что люди по своей воле пришли отдать дань павшим морякам, пытаются переложить на одного человека.

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