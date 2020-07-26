2020-07-26T14:03:12+03:00
Общество

Как прошёл День ВМФ-2020 в Барнауле

По традиции, моряки прошли колонной в парк «Изумрудный» [ФОТО+ВИДЕО]
Анна Перевощикова
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Как прошёл День ВМФ-2020 в БарнаулеКак прошёл День ВМФ-2020 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
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Сегодня, 26 июля, по всей стране отмечается День Военно-Морского Флота России. В Барнауле праздник каждый год проходит в традиционном формате. Фотокорреспондент «Комсомолки» запечатлел, как прошел праздник в краевой столице в этом году.

Как прошёл День ВМФ-2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Как прошёл День ВМФ-2020 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Все те, для кого морская стихия – призвание, собрались у Молодежного театра Алтая.

День ВМФ в Барнауле.Автор: Олег Укладов

Многие искали в толпе своих сослуживцев, кто-то пришел на праздник с семьей, и ни коронавирус, ни сегодняшний ливень не стали помехой празднику.

Как прошёл День ВМФ-2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Как прошёл День ВМФ-2020 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Как прошёл День ВМФ-2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Как прошёл День ВМФ-2020 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Как прошёл День ВМФ-2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Как прошёл День ВМФ-2020 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Как прошёл День ВМФ-2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Как прошёл День ВМФ-2020 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Позднее собравшихся построили в колонну, дали команду «Надеть маски». Под звуки оркестра МЧС барнаульцы двинулись по проспекту Калинина, далее по аллее на улице Профинтерна и оттуда - в сторону парка «Изумрудного» к памятнику погибшим морякам при исполнении служебного долга.

Как прошёл День ВМФ-2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Как прошёл День ВМФ-2020 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Как прошёл День ВМФ-2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Как прошёл День ВМФ-2020 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Как прошёл День ВМФ-2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Как прошёл День ВМФ-2020 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

На месте моряки подняли флаг. Также у памятного камня развернули баннер с именами погибших военнослужащих морского флота. Их почтили минутой молчания.

Как прошёл День ВМФ-2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Как прошёл День ВМФ-2020 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Как прошёл День ВМФ-2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Как прошёл День ВМФ-2020 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Как прошёл День ВМФ-2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Как прошёл День ВМФ-2020 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Как прошёл День ВМФ-2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Как прошёл День ВМФ-2020 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Как прошёл День ВМФ-2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Как прошёл День ВМФ-2020 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Как прошёл День ВМФ-2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Как прошёл День ВМФ-2020 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Как прошёл День ВМФ-2020 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Как прошёл День ВМФ-2020 в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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