День города в Барнауле 2020: праздничная программа

19 сентября пройдут основные праздничные мероприятия. Фото: Олег УКЛАДОВ

День города в Барнауле в 2020 году состоится, причем праздновать 290-летний юбилей краевой столицы будут не только в выходные. Председатель городского комитета по культуре Валерий Паршков отметил, что мероприятий много, поэтому их решено провести в течение нескольких дней. Такой подход и безопаснее с учетом сложной эпидобстановки из-за коронавируса, и праздник продлится дольше. Основной темой торжества станет 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

– В связи с тем, что 2020 год объявлен Президентом страны Годом памяти и славы в честь празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне девизом праздника станет «Своим трудом ковали мы Победу». Наш город в годы войны являлся не только базой формирования боевых резервов для армии, но и промышленной базой для размещения эвакуированных предприятий и выпуска необходимой для фронта продукции, – рассказал Валерий Паршков.

Праздничная программа

16 сентября проведут церемонию вручения свидетельств о занесении на городскую «Доску Почета «Слава и гордость Барнаула».

18 сентября в ДК Барнаула пройдет торжественное открытие Дня города. В этот же день на правом берегу реки Оби пройдут выступления бронетанковой техники. Покажут свою мощь Т-72, Т-80 и БМП. Также горожане смогут посмотреть выставку военной техники, вооружения и образцов военной формы. Помимо этого, в планах выступления военнослужащих специальных подразделений.

19 сентября пройдут основные праздничные мероприятия. Скорее всего, именно в этот день прилетят легендарные «Стрижи». Летчики продемонстрируют самые яркие фигуры высшего пилотажа. В авиашоу примут участие самолеты МИГ-29.

Основными праздничными площадками в День города в Барнауле в 2020 году станут: площадь Сахарова, площадь Советов, набережная реки Оби, пешеходная зона ул. Мало-Тобольской, парк культуры и отдыха «Центральный», Нулевой километр, Нагорный парк и районные площадки города.

На местном «арбате» разместится квартал ремесленников «Город мастеров», а на площади Советов пройдут мероприятия для самых активных горожан. В их числе спортивный праздник «Барнаул спортивный – город чемпионов», кросс нации и различные соревнования. Под конец проведут турнир по профессиональному боксу «Великий Бой на Великом Алтае».

Как украсят город

По словам председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антона Воробьева, в концепции праздничного оформления Дня города в Барнауле в 2020 году будут отражены различные отрасли жизни города: архитектурная, промышленная, транспортная, культурная, социальная и т.д.

Благодаря световому оформлению, город будет выглядеть празднично и в темное время суток. Украсить город планируют уже к 10 сентября.

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