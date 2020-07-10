2020-07-10T13:40:22+03:00
Происшествия

В Алтайском крае рецидивист убил женщину черенком от топора

Он нанес ей 60 ударов
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45-летняя женщина скончалась на месте.45-летняя женщина скончалась на месте.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Житель Калманского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Одним апрельским вечером в одном из сел Калманского района обвиняемый пил алкоголь в компании знакомых в доме сожительницы.

–В процессе распития спиртного между мужчиной и женщиной произошел конфликт по незначительному поводу, потерпевшая не хотела уходить из дома. В ходе ссоры злоумышленник причинил гостье черенком от топора не менее 60 ударов в область жизненно-важных органов, – пишут в пресс-службе.

От полученных телесных повреждений 45-летняя женщина скончалась на месте. Ранее этот мужчина был уже судим за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Обвиняемый вину в содеянном признал полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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