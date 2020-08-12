Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 13 августа 2020: край вошел в число регионов с самой высокой долей выздоровевших

В регионе вылечились от инфекции уже более 8,5 тысяч человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 13 августа 2020: в регионе вылечились от инфекции уже более 8,5 тысяч человек. Наш регион вошел в число субъектов страны с самой высокой долей выздоровевших. Такие данные приводит оперштаб региона.

Алтайский край вошел в число регионов, где процент вылечившихся составляет от 81 до 100% от общего числа пациентов. При подсчете использовались данные на 11 августа. Также в список благополучных территорий вошли Новосибирская область, Красноярский край, Республики Алтай, Тыва и Хакасия.

С каждый днем в нашем регионе число зараженных снижается. Так, за последние сутки выявили 88 случаев инфицирования ковидом, а выписались из больниц 154 человека. Всего в крае в настоящее время подтверждено 10 273 зараженных, из них 8514 уже выздоровели, продолжают лечение всего 1499 больных, большая часть из них – в госпиталях.

- Из 10 273 заболевших: 2491 – у больных внебольничной пневмонией, 3332 – у заболевших ОРВИ, в 4450 случаях – бессимптомное течение. Тяжелобольных – 100, на аппарате искусственной вентиляции легких находится 31 пациент, - добавили в оперштабе.

Также в крае продолжают регистрировать летальные исходы из-за коронавируса. Всего умерли 257 пациентов, у которых была диагностирована инфекция, 105 из них скончались именно из-за ковида.

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