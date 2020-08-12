Кушать подано: в честь 10-летия зоопарка Барнаула питомцев накормили праздничным обедом

Сотрудник зоопарка Александр Чеботарев кормит мишку мороженым. Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский зоопарк 11 августа отметил 10-летие. В честь праздника питомцам, уже по традиции, приготовили праздничный обед.

В меню были арбузы, дыни; курица сырая, подвешенная на веревке; фруктовая нарезка на подносе - из бананов, яблок, киви, винограда и других фруктов, украшенных цветами; еще мороженое в вафельном рожке.

Сотрудники зоопарка кормили питомцев не только из рук, но и вот таким "интимным" способом:

10-летие Барнаульского зоопарка. Фото: Олег УКЛАДОВ

Гости тоже могли приносить для зверья разные вкусняшки и отдавать сотрудникам зоопарка, чтобы те передавали их питомцам. Не обошлось без подарков и для самих посетителей - 8 августа в честь 10-летия зоопарка и 95-летия Змеиногорского района вход для жителей этого района был бесплатным. А 12 августа посетить бесплатно заведение смогут те, кто родился в этот день.

По традиции, в день рождения на "Аллее звезд друзей зоопарка" заложили новую именную звезду - в честь одной из барнаульских компаний, которая помогает заведению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Барнаульский зоопарк показал видео с новорожденными камышовыми котятами и кенгуру

Камышовый кот по имени Айко стал «папой» в день рождения директора зоопарка Сергея Писарева. Кот долго жил в одиночестве, а потому был злой. Но после долгих поисков ему все же удалось найти подругу (подробнее)

10-летие Барнаульского зоопарка. Фото: Олег УКЛАДОВ

Директор зоопарка Сергей Писарев угощает медведя дыней. Фото: Олег УКЛАДОВ

10-летие Барнаульского зоопарка. Фото: Олег УКЛАДОВ

10-летие Барнаульского зоопарка. Фото: Олег УКЛАДОВ

10-летие Барнаульского зоопарка. Фото: Олег УКЛАДОВ

10-летие Барнаульского зоопарка. Фото: Олег УКЛАДОВ

10-летие Барнаульского зоопарка. Фото: Олег УКЛАДОВ

10-летие Барнаульского зоопарка. Фото: Олег УКЛАДОВ

10-летие Барнаульского зоопарка. Фото: Олег УКЛАДОВ

10-летие Барнаульского зоопарка. Фото: Олег УКЛАДОВ

10-летие Барнаульского зоопарка. Фото: Олег УКЛАДОВ

10-летие Барнаульского зоопарка. Фото: Олег УКЛАДОВ

10-летие Барнаульского зоопарка. Фото: Олег УКЛАДОВ

10-летие Барнаульского зоопарка. Фото: Олег УКЛАДОВ