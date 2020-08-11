Операция на театральном «сердце». В алтайском театре драмы проходит историческая реконструкция

На реконструкцию выделили 35 млн рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В краевом театре драмы им. В.М. Шукшина началась масштабная реконструкция сцены. Как говорят режиссеры, механика – это сердце театра. В алтайской драме главная жизненная «мышца» несколько лет назад начала барахлить. Все потому, что скрытые от глаз зрителей нижние механизмы не менялись ни разу с момента установки еще в 1972 году.

Механизмам под сценой уже 48 лет. Фото: Олег УКЛАДОВ

– Уже было несколько накладок во время действия, которые пока оставались незамеченными зрителями, - то круг встанет, то кольцо. Мы два года пытались самостоятельно ремонтировать - заказывали колеса, резину, что-то меняли. Но это нас не спасло, к сожалению. Сказывается то, что механизмы как были установлены в 1972 году, так больше и не менялись. За 48 лет металл износился, «устал», как говорят специалисты. То же и со штанкетами: еще не устаревшие сами по себе, они начали барахлить по части управления, а это уже касается вопросов безопасности артистов и персонала, - рассказывает директор театра Любовь Березина.

В театре целиком заменят поворотный круг и кольцо. Фото: Олег УКЛАДОВ

Во время реконструкции в театре целиком заменят поворотный круг и кольцо. Верхняя механизация чуть свежее нижней, ее обновляли в 2007 году, но все равно половину штанкет нужно подремонтировать. Но сцена станет не только новее, но и умнее. Вместе с «железом» установят новое программное обеспечение, которое позволит перейти от ручного режима управлени к автоматическому.

В театре установят новое программное обеспечение, которое позволит перейти от ручного режима управления всеми функциями театрального хозяйства к автоматическому. Фото: Олег УКЛАДОВ

– Все процессы будут запрограммированы и автоматизированы. Гораздо легче, чем сейчас, будет управлять всей этой большой и сложно устроенной системой - помощнику режиссера нужно будет только нажать кнопку, программа сама рассчитает необходимое время и скорость движения механизмов, – объясняет Любовь Березина.

Оборудование для сцены театра драмы изготовлено по индивидуальному заказу Фото: Олег УКЛАДОВ

Помимо механизмов заменят и верхнее покрытие сцены. На реконструкцию театру из краевого бюджета выделили 35 миллионов рублей. Это подарок Правительства Алтайского края к 100-летнему юбилею, который отпразднуют в 2021 году.

Заменят и верхнее покрытие сцены. Фото: Олег УКЛАДОВ

С новой механикой у театра появится больше возможностей для осуществления самых смелых режиссерских замыслов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Завершить реконструкцию планируется в сентябре. Фото: Олег УКЛАДОВ

В настоящее время представители компании ведут демонтаж оборудования нижней и верхней частей механики сцены. Фото: Олег УКЛАДОВ

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