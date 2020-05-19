Спектакль на бумажке: как будущие режиссеры и актеры учатся во время коронавируса

У всех студентов из-за коронавируса изменился учебный процесс. Как у выпускников будет проходить защита дипломов – точно неизвестно. Но если у большинства специальностей вопрос лишь в самой форме защиты, то у будущих режиссеров и актеров отменяются показы выпускных спектаклей.

Придумать, какой бы это был спектакль

Обычно студенты алтайского колледжа культуры в конце своего обучения ставили полноценные спектакли с любительскими коллективами края. Выпускной спектакль был своеобразной вишенкой на торте за все годы обучения. Им нужно было познакомиться, расположить к себе новый коллектив, научиться им руководить и, спустя десятки репетиций, презентовать постановку публике. В этом году из-за запрета на массовые мероприятия у выпускников нет такой возможности. В колледже культуры пока не дают однозначного ответа, как все-таки будет проходить защита в этом году. Студенты говорят, что один из вариантов – это написание диплома о том, какой бы это мог быть спектакль.

У будущих режиссеров и актеров отменяются показы выпускных спектаклей. Фото: из личного архива Петра Кобзева

– Мы и раньше должны были расписать свою работу еще в теории, нарисовать костюмы, но теперь, думаю, к этому еще может добавиться пошаговый спектакль, – рассказывает Петр Кобзев, студент выпускного курса алтайского колледжа культуры.

Как объяснил Петр, это буквально прописывание каждого шага в спектакле: к примеру, актер вышел на середину сцены, пять секунд молча посмотрел в пол, сел на стул и т.д.

– Все, конечно, расстроены. Грубо говоря, мы учились для того, чтобы ставить спектакли в любительских коллективах и вести там уроки, а сейчас, получается, мы упускаем основной этап в учебе.

Но не все так плохо

В институте культуры выпускники будут защищать те спектакли, в которых они раньше выступали ассистентами мастера курса. Заведующая кафедрой театральной режиссуры и актерского мастерства Елена Шангина говорит, что коронавирус, конечно, изменил учебный процесс, но ни в коем случае не сделал его хуже. К тому же, в институте дают год на постановку спектакля, поэтому некоторые уже успели это сделать до наступления режима самоизоляции.

Министр культуры края Елена Безрукова тоже не и видит в сложившейся ситуации ничего страшного:

- Понятно, что это не полная форма, но ведь не все исчерпывается выпускным экзаменом. Их профессионализм нарабатывался несколько лет подряд, и он не уменьшится от того, что они сдадут экзамен в ограниченном объеме в целях заботы о здоровье учащихся и преподавателей.

Как именно пройдет защита выпускных работ у молодых режиссеров – пока неизвестно. Даже если это пройдет в чисто бумажном формате – это возможность больше погрузиться в аналитическую сторону постановки, глубже проникнуть в суть и смыслы творчества.

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