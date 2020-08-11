На Алтае предложили штрафовать владельцев собак за лай животных по ночам

В других регионах за шум от питомцев предусмотрен штраф Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае могут начать выписывать штрафы хозяевам, чьи домашние питомцы чересчур шумят и мешают окружающим. Данный вопрос давно обсуждает общественность: с одной стороны, не всякий раз питомца можно успокоить, но с другой – ну, почему же от этого должны страдать окружающие. Накануне тему подняли на региональном уровне, в Алтайском краевом Законодательном Собрании.

Твой питомец – твоя проблема

Внести изменения в краевой закон о тишине предложил председатель комитета краевого парламента по правовой политике Андрей Осипов. По его словам, в комитет уже не раз жаловались жильцы многоквартирных и частных домов, которых беспокоил лай, вой и прочий шум от питомцев. Особенно остро проблема стоит в ночное время.

В нынешней редакции закона «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Алтайского края» нет норм о шуме от собак, кошек, или, к примеру, маленьких попугайчиков. Соответственно, привлекать их хозяев к ответственности за то, что питомец разыгрался, пока не могут.

- Предлагаем уточнить нормы закона. К действиям, нарушающим тишину и покой граждан, будет отнесено непринятие владельцем домашнего животного мер по прекращению лая, воя и другого шума, влекущего нарушение тишины и покоя граждан, - отметил Андрей Осипов на аппаратном совещании.

Он также уточнил, что изменения в законе не потребуют дополнительных расходов из краевого бюджета. Для подготовки законопроекта этот вопрос вынесли на общественное обсуждение. Документ, на котором будет выражено ваше мнение, можно отправить в электронном формате или по почте до 4 сентября.

«С собакой не договоришься»

В паблике «Барнаул 22» тему уже живо начали обсуждать, и пока мнения разделились. Так, Алина Кирилова считает, что «с собакой не договоришься»:

- Если её что-то беспокоит, она будет лаять. Тут проблема в качестве домов с их картонными стенами и нулевой шумоизоляцией, - подчеркнула девушка.

В ответ барнаульцы отметили, что животное нужно воспитывать, тогда шум и гам будет прекращаться по команде, а не когда собаке наскучит это дело. Мысль здравая, но если собаки хорошо поддаются тренировкам, то как утихомирить свободолюбивую и смотрящую на вас свысока кошку?

- Как штрафовать кошек в марте? К этому времени придумают что-нибудь, надеюсь, - иронизирует Алексей Маринин.

Кстати, многие барнаульцы предложили штрафовать не только за громких животных, но и за крик детей, шум от двигателей автомобилей и громкую музыку, доносящую из машин меломанов.

- У моих соседей есть собака. Она лает, только тогда, когда кто-то шарится по нашей лестничной площадке. Мне это не доставляет неудобств. А вот орущие дети и бабки, которые разучились спокойно разговаривать, очень бесят, - поделилась мнением Карина Миллер.

- А про автомобильных меломанов и мотоциклистов в центре там ничего не предлагают случайно? - уточнила Татьяна Власова.

К слову, в Воронежской, Магаданской, Омской, Самарской областях, Забайкальском крае на местном уровне предусмотрены наказания за шум от животных. В последнем из ряда субъектов, например, предусмотрен штраф от одной до полутора тысяч рублей.

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