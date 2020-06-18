2020-06-18T04:58:43+03:00
Общество

В Калманском районе житель убил щенка при ребенке

Дело на садиста направили в суд
Иван ОЛЕКСЮК
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Его обвиняют по пункту "б, в" части 2 статьи 245 УК РФЕго обвиняют по пункту "б, в" части 2 статьи 245 УК РФФото: Олег УКЛАДОВ
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В Калманском районе местный житель убил щенка при ребенке. Конфликт произошел в феврале этого года, сейчас дело направлено в суд.

Его обвиняют по пункту "б, в" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего, с применением садистских методов).

Ссора произошла, когда мужчина принес домой щенка и поставил перед выбором свою малолетнюю племянницу, которая жила тут же – либо он оставляет этого щенка, либо убивает собаку, которую бабушка подарила девочке год назад.

- Несмотря на просьбы девочки не трогать собаку, дядя тут же при ней умертвил животное. За совершение указанного преступления обвиняемому грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщает заместитель прокурора Калманского района Евгения Швидко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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