В Калманском районе житель убил щенка при ребенке
В Калманском районе местный житель убил щенка при ребенке. Конфликт произошел в феврале этого года, сейчас дело направлено в суд.
Его обвиняют по пункту "б, в" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего, с применением садистских методов).
Ссора произошла, когда мужчина принес домой щенка и поставил перед выбором свою малолетнюю племянницу, которая жила тут же – либо он оставляет этого щенка, либо убивает собаку, которую бабушка подарила девочке год назад.
- Несмотря на просьбы девочки не трогать собаку, дядя тут же при ней умертвил животное. За совершение указанного преступления обвиняемому грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщает заместитель прокурора Калманского района Евгения Швидко.
ИСТОЧНИК KP.RU